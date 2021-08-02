Следить за Настей Каменских в инстаграме – одно удовольствие. А еще больше радости нам приносят ее публикации с отдыха. Ведь чуть ли не каждый день певица выкладывает горячие фото, на которых позирует в купальниках. Поэтому айда вместе с Men 24 любоваться роскошными формами 34-летней звезды.

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"Ну понеслась, первая партия фотографий. У нас тут возник спор: какая фотография лучше? А вы как думаете: первая, вторая или третья?", – написала она под публикацией.

"Настя, ты божественная";

"Красивая Настя";

"Потрясающая";

"Я бы взял автограф";

"Очень красиво и эстетично";

"Сексуальная";

"Последняя фотография излучает харизматичность";

"Все ваши фотографии прекрасны";

"Настя, ты очень горячая";

"Мне больше первая понравилась".



Настя Каменских снялась в купальнике во время отпуска / Фото с инстаграма Каменских



Фото Насти Каменских взбудоражили пользователей сети / фото с инстаграма Каменских



Певица с удовольствием снимается в крошечных купальниках / Фото с инстаграма Каменских

Настя Каменских вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем на нее подписаться. Это позволит не пропустить свеженькую порцию горяченького от украинской певицы.