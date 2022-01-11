Настя Каменских выложила несколько фотографий, сделанных на пляже. На них популярная певица позирует в откровенном купальнике, а также брюках с зебровым принтом. Дополняет легкий образ шляпа. И хотя на кадрах звезда большей частью прикрыта одеждой, это не мешает любоваться ее соблазнительными формами.
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Подписчики певицы в восторге от ее публикации. Они не только засыпали звезду лайками, но и не жалели комплиментов. Лучшие из них мы, по доброй традиции, оставляем тебе:
- "Шикарная фигура";
- "Потрясающая красавица";
- "Настоящее пламя";
- "Красивая женщина";
- "Настя, имеешь классный вид";
- "Ты очень милая";
- "Очень красивая и сексуальная";
- "Настя, ты самая лучшая".
Горячие фото Насти Каменских взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Каменских
Горячие фото Насти Каменских взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Каменских
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