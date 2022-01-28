Вот, например, на этот раз красавица снялась в золотистом купальнике. Соблазнительный образ позволил подписчикам Снежаны Онопко достаточно налюбоваться ее безупречными формами.
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"Я хочу уйти на море", – написала она под публикацией.
И, будем откровенны, мы бы тоже не отказались от такой возможности. А пока можем разве что любоваться горячим фото модели и читать комментарии, которые ей оставили подписчики:
- "Счастлив знать тебя, королева";
- "Ты невероятно замечательная девушка";
- "От тебя захватывает дыхание";
- "Фигура просто огонь. Как всегда, выглядишь безупречно";
- "Ох, какая же ты шикарна";
- "Я влюблен в тебя";
- "Истинная богиня";
- "Ты же, как драгоценность";
- "Обожаю тебя";
- "Твое тело и внешность – это нечто";
- "Моя потрясающая куколка";
- "Просто идеальна";
- "Наша красотка".
Снежана Онопко в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Онопко
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Следить за Снежаной Онопко в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому было бы очень странно, если бы мы лишали тебя такой возможности. Подпишись на украинскую модель, чтобы одним из первых любоваться ее горячими фото.