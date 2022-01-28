Вот, например, на этот раз красавица снялась в золотистом купальнике. Соблазнительный образ позволил подписчикам Снежаны Онопко достаточно налюбоваться ее безупречными формами.

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"Я хочу уйти на море", – написала она под публикацией.

И, будем откровенны, мы бы тоже не отказались от такой возможности. А пока можем разве что любоваться горячим фото модели и читать комментарии, которые ей оставили подписчики:

  • "Счастлив знать тебя, королева";
  • "Ты невероятно замечательная девушка";
  • "От тебя захватывает дыхание";
  • "Фигура просто огонь. Как всегда, выглядишь безупречно";
  • "Ох, какая же ты шикарна";
  • "Я влюблен в тебя";
  • "Истинная богиня";
  • "Ты же, как драгоценность";
  • "Обожаю тебя";
  • "Твое тело и внешность – это нечто";
  • "Моя потрясающая куколка";
  • "Просто идеальна";
  • "Наша красотка".

Снежана Онопко снялась в соблазнительном купальнике
Снежана Онопко в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Онопко

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Следить за Снежаной Онопко в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому было бы очень странно, если бы мы лишали тебя такой возможности. Подпишись на украинскую модель, чтобы одним из первых любоваться ее горячими фото.