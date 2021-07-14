Волшебная Натали Росер снялась топлес на яхте. Из одежды на красавице – только белое полотенце. Оно, к слову, отлично оттеняет бронзовый загар модели.
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Неудивительно, что серия кадров собрала множество лайков и комментариев от подписчиков красавицы. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя
- "Волшебная";
- "Просто потрясающая";
- "Ты очень красивая";
- "Чрезвычайные виды";
- "Люблю эти фотографии";
- "Как всегда невероятно привлекательна";
- "Натали, ты очень горячая";
- "Роскошная женщина";
- "Завораживающей фотографии".
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