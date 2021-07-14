Волшебная Натали Росер снялась топлес на яхте. Из одежды на красавице – только белое полотенце. Оно, к слову, отлично оттеняет бронзовый загар модели.

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Неудивительно, что серия кадров собрала множество лайков и комментариев от подписчиков красавицы. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя

  • "Волшебная";
  • "Просто потрясающая";
  • "Ты очень красивая";
  • "Чрезвычайные виды";
  • "Люблю эти фотографии";
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  • "Натали, ты очень горячая";
  • "Роскошная женщина";
  • "Завораживающей фотографии".

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