Волшебная Натали Росер снялась топлес на яхте. Из одежды на красавице – только белое полотенце. Оно, к слову, отлично оттеняет бронзовый загар модели.

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Неудивительно, что серия кадров собрала множество лайков и комментариев от подписчиков красавицы. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя

"Волшебная";

"Просто потрясающая";

"Ты очень красивая";

"Чрезвычайные виды";

"Люблю эти фотографии";

"Как всегда невероятно привлекательна";

"Натали, ты очень горячая";

"Роскошная женщина";

"Завораживающей фотографии".

Натали Росер однозначно заслуживает твой лайк и комментарий. А еще не забудь подписаться на красавицу. Гарантируем, что австралийская модель выложит еще не одно горячее фото!