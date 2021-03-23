Наталья Гоций – настоящая икона стиля. Неудивительно, что она обожает экспериментировать, поражая своих поклонников каждым новым фото. На этот раз 35-летняя супермодель выложила фото, на котором позирует в провокационном образе на ринге. Наслаждайся порцией красоты от Натальи Гоций на Men 24!

Украинская модель Наталья Гоций обожает радовать своих подписчиков яркими и смелыми образами. Не стал исключением последний пост красавицы, который она выложила на своем инстаграме. На фотографии красавица позирует в черном боди и сексуальных боксерских шортах. Образ идеально подчеркивает соблазнительные формы Гоций!

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"Сексуальная мама", – написала она под постом, отметив фотографа, которая работала над этой фотографией. Талантливая Ника Орлова не первый раз работает с Гоций. Здесь ты можешь посмотреть фото, которое она делала супермодели .

Поклонникам Натальи Гоций безумно понравился ее смелый образ. Поэтому они решили отбросить стеснительность, засыпав модель комментариями под постом:

"Невероятно красивая";

"Как можно быть настолько привлекательной? Вы – невероятная";

"Горячая мама";

"Ну это просто огонь";

"Какая же ты крутая";

"Все, что сексуальное, обрезала", – написала Ника Орлова.

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