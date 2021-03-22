Знакомься, это Дав Камерон. Она – популярная американская актриса и певица, а также настоящая бунтарка. На ее инстаграме чаще можно увидеть фото топлесс, чем на страницах других звезд. Если бы мы не знали, кто она такая, то точно подумали, что имеем дело с порнозвездой. Наслаждайся порцией красоты от Дав Камерон на Men 24!

25-летняя Дав Камерон обожает эпатировать своими выходками. Чего только стоит ее инстаграм, усеянный откровенными фотографиями. На днях актриса в очередной раз выложила серию фотографий, на которых она позирует топлес. Понятное дело, что грудь она стыдливо прикрывает руками.

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Дополняет ее безудержный образ пара джинсов, одетых поверх кружевных колготок. Настоящая бунтарка, закованная в чрезвычайно сексуальное тело. Невозможно глаз оторвать от Дав Камерон.

Подписчики актрисы с нами целиком и полностью согласны. Ее 40-миллионная армия поклонников не только оставила очень много лайков, но и множество комментариев под этим постом:

"Мы не были к этому готовы";

"Столь безупречная";

"Люблю эти флюиды";

"Твоё тело безупречное";

"Ты – с другой планеты";

"Вау, какая же ты жаркая";

"Да, моя королева";

"Вы тоже хотите, чтобы она пошевелила руками?".

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