Блюдо в заведениях может стать причиной того, что ты перестанешь влезать в любимые штаны. И здесь нет ничего удивительного, если ты не контролируешь количество и качество попадающего в твой желудок. Делимся 4 советами, которые помогут не набрать лишнего, если в большинстве своем ты питаешься вне дома.

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1. Обрати внимание на размер порции

Можно спокойно заказать себе порцию пасты, даже если ты пытаешься похудеть. Но не обязательно съедать все. И здесь мы тебя не призываем выбрасывать остатки пищи. Напротив, попроси, чтобы тебе их упаковали с собой. Это особенно касается тех случаев, когда ты заказал слишком много и уже буквально готов себя всей этой вкусной едой фаршировать. Такой подход еще и позволит тебе не беспокоиться за следующий прием пищи. Он ведь у тебя, по сути, уже будет организован.



Если порция слишком большая – попроси упаковать остатки с собой / Фото Ella Olsson

2. Ешь перед походом в заведение

Это не значит, что тебе нужно наесться. Но следует позаботиться о том, чтобы ты не наведывался в заведение очень голодным. Помни, что в таком случае ты готов съесть и целого слона. Только бы подавали.

Эксперт Лиза Янг, автор книги "Наконец-то наполненный, наконец стройный", рекомендует делать перекус хотя бы за час – два до выхода. Это может быть горсть орехов или сухофруктов. Этого будет достаточно, чтобы ты не бросался на меню с голодными глазами.

3. Начни трапезу с супа или салата

Лиза Янг рекомендует начинать свой прием пищи с лёгкого салата или овощного супа. Прежде всего потому, что овощи помогут тебе дольше оставаться сытым. И это идеальный вариант, когда ты стараешься не переедать.

Заказывать следующее блюдо лучше только после того, как ты покончишь с салатом или супом. Не исключено, что после первой части трапезы выберешь что-то значительно меньше по объему. Если же параллельно заказывать и суп, и, к примеру, стейк, то есть все шансы, что мясо ты будешь запихивать у себя силой. Или воспользуешься советом, который мы озвучили выше.



Эксперты рекомендуют начинать трапезу с салата / Фото Leigh Skomal

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4. Следи за напитками

Помни, что в напитках содержится достаточно много калорий. Так что, например, от соков вообще лучше отказаться. Оптимальный вариант для ужина – вода с лимоном или травяной чай. Последний, к слову, еще позволит расслабиться и сделает твой сон крепче.

Возьми на вооружение эти советы. Они явно помогут тебе не набирать лишнее во время трапез за пределами дома. Мы также советуем ознакомиться с компонентами блюд. И если ты уже выбираешь салат, то избегай всяческих майонезных заправок. Пользы у них вообще нет.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер. Если ты хочешь похудеть, рекомендуем проконсультироваться со специалистами. Они помогут подобрать программу, которая не только позволит избавиться от лишнего, но и не навредит тебе.