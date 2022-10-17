Страва у закладах може стати причиною того, що ти перестанеш влазити в улюблені штани. І тут немає нічого дивного, якщо ти не контролюєш кількість і якість того, що потрапляє до твого шлунка. Ділимося 4 порадами, які допоможуть не набрати зайвого, якщо здебільшого ти харчуєшся не вдома.

Читай також Вдячні українським Героям: Nemiroff передав першу частину допомоги на реабілітацію

1. Зверни увагу на розмір порції

Можна спокійно замовити собі порцію пасти, навіть якщо ти намагаєшся схуднути. Але не обов'язково з'їдати геть усе. І тут ми тебе не закликаємо викидати залишки їжі. Навпаки, попроси, щоб тобі їх спакували з собою. Це особливо стосується тих випадків, коли ти замовив надто багато і вже буквально готовий себе усією цією смачною їжею фарширувати. Такий підхід ще й дозволить тобі не перейматися за наступний прийом їжі. Адже він у тебе, по суті, вже буде організований.



Якщо порція надто велика – попроси спакувати залишки з собою / Фото Ella Olsson​

2. Їж перед походом у заклад

Це не означає, що тобі потрібно наїстися. Але слід потурбуватися про те, щоб ти не навідувався до закладу дуже голодним. Пам'ятай, що в такому разі ти готовий і цілого слона з'їсти. Лиш би подавали.

Експертка Ліза Янг, авторка книги "Нарешті наповнений, нарешті стрункий", рекомендує робити перекус бодай за годину – дві до виходу. Це може бути жменя горіхів або сухофруктів. Цього буде достатньо, щоб ти вже не кидався на меню з голодними очима.

3. Почни трапезу з супу або салату

Ліза Янг рекомендує розпочинати свій прийом їжі з легкого салату або овочевого супу. Передовсім тому, що овочі допоможуть тобі довше залишатися ситим. І це ідеальний варіант, коли ти намагаєшся не переїдати.

Замовляти наступну страву бажано лише після того, як ти покінчиш з салатом або супом. Не виключено, що ти після першої частини трапези вибереш щось значно менше за обсягом. Якщо ж паралельно замовляти і суп, і, до прикладу, стейк, то є всі шанси, що м'ясо ти запихатимеш у себе силою. Або ж скористаєшся порадою, яку ми озвучили вище.



Експерти рекомендують починати трапезу з салату / Фото Leigh Skomal​

Варте уваги Що краще з'їсти ввечері, щоб гарантувати собі міцний і здоровий сон

4. Слідкуй за напоями

Пам'ятай про те, що у напоях міститься достатньо багато калорій. Тож, наприклад, від соків узагалі краще відмовитися. Оптимальний варіант для вечері – вода з лимоном або трав'яний чай. Останній, до слова, ще й дозволить розслабитися та зробить твій сон міцнішим.

Візьми на озброєння ці поради. Вони явно допоможуть тобі не набирати зайве під час трапез за межами дому. Ми також рекомендуємо ознайомлюватися з компонентами страв. І якщо ти вже вибираєш салат, то уникай усіляких майонезних заправок. Користі у них узагалі немає.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Якщо ти хочеш схуднути, то рекомендуємо проконсультуватися з фахівцями. Вони допоможуть підібрати програму, яка не лише дозволить позбутися зайвого, а й не нашкодить тобі.