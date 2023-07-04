Сегодня кроссовки – это не только обувь для тренировок или повседневного образа, а не только для подростков или студентов. На самом деле они стали чем-то вроде символа статуса и предмета гордости. Именно поэтому большинство людей в мире стали их фанатами, включая спортсменов, знаменитостей и богатых людей в мире.

Стоит внимания Переосмысление популярных коктейлей: авторские модификации Мохито и Апероль Шприца

Сейчас, когда многие говорят о молчаливой роскоши или "уловках", которые используют миллионеры, чтобы всегда выглядеть безупречно, мы также понимаем, что правильная пара кроссовок может иметь решающее значение для образа.

И так, у миллионеров больше денег, а значит больше возможностей. Но, как мы все знаем, чтобы выглядеть на миллион долларов, не нужно тратить тот же миллион. Достаточно воспользоваться несколькими советами и применить их к собственному стилю.

1. Неправильный силуэт

Мы говорим как о кроссовках, так и о штанах. Например, очень массивные или мешковатые кроссовки с узкими брюками могут сделать тебя непропорциональным, сделав твои кроссовки похожими на клоунские ботинки.

Важно понимать, что форма кроссовок и форма брюк должны дополнять друг друга, и существуют такие фасоны, как прямые или мешковатые, которые можно носить с большим количеством типов обуви и кроссовок. Хороший совет – позаботиться о длине, чтобы ты мог продемонстрировать свои кроссовки.

2. Не надевай кроссовки не по назначению

Пойми, что не все кроссовки одинаковы, и не все созданы для одних и тех же вещей, и следует выбирать правильные. Во-первых, потому что бег в обуви, которая не предназначена для этого, может навредить твоим ногам, а во-вторых, потому что слишком спортивная обувь может хуже сочетаться, например, с твоими костюмами или классическими брюками.



Выбери кроссовки, которые будут сочетаться с твоим образом / Фото halayalex

3. Не ориентируйся только на цену

Совершенно необязательно покупать самые дорогие кроссовки только для того, чтобы ими кичиться. Это противоречит принципу тихой роскоши.

Важно понимать, с чем ты собираешься их носить, чтобы выбрать те, которые лучше всего соответствуют твоему личному стилю, одежды, которая у тебя уже есть. А также те, которые могут быть немного долговечнее и вневременнее, чтобы они стали инвестицией, а не импульсивным расходом.

Высокая цена не поможет несочетаемой или просто некрасивой обуви выглядеть лучше.

4. Не пренебрегай чистотой

Грязная, рваная или потертая обувь выглядит неряшливой, неухоженной, старой и может заставить тебя выглядеть неряхой.

Очень важно, чтобы твои кроссовки были в хорошем состоянии, ухожены и чисты. Особенно если ты собираешься носить их на работу или в дополнение к более нарядным или элегантным образам. Даже если ты намерен носить очень повседневный образ, чистые кроссовки всегда будут лучше и даже дороже, и могут подчеркнуть твой образ.



Твои кроссовки всегда должны быть чистыми / Фото fxquadro

5. Сочетание повседневного и формального

Многие миллениалы и лучше всего одетые люди решаются сочетать повседневные элементы с формальными. Это позволяет создавать более разумный образ, демонстрирующий много индивидуальности, креативности и комфорта, не теряя при этом элегантности.

Читай также Как совмещать футболки с официальной одеждой: базовое пособие для мужчин

В случае с кроссовками, подумай о том, чтобы совмещать их со строгими брюками, с джинсами и пальто, с костюмами, рубашками и более формальными пиджаками, чтобы они выглядели профессионально или элегантнее. И чтобы ты мог носить их в гораздо большем количестве ситуаций.