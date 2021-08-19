Даша Астафьева поражает своей невероятной красотой. А еще подписчикам 36-летней певицы не дают покоя ее соблазнительные формы. Ими они, к слову, имеют возможность любоваться регулярно. Оно и неудивительно, ведь красавица публикует кадры как в стильных образах, так и без одежды.

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Свеженький кадр Даши Астафьевой безумно понравился ее фанатам. Об этом свидетельствуют несколько десятков тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Какое фото! Это просто вау! Нет слов, чтобы описать свой восторг";

"Невозможно круто";

"Невероятно красиво";

"Это фото просто не описать словами. Просто огонь";

"Фантастика";

"Идея – супер";

"Богиня женской красоты";

"Вау, сказочно";

"Это космос";

"Красивая, как ангел";

"Какая фея";

"Это произведение искусства поражает".



Голое фото Даши Астафьевой не на шутку взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Астафьевой

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