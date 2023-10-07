Это из-за отсутствия самоконтроля? Конечно, нет, ты попал в ловушку распродаж в супермаркете. Как уберечься от соблазна и при этом сэкономить на продуктах? Распознай эти уловки и перехитри магазин.

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Трюк 1: Выгнутые руки продают больше

Как только ты заходишь в супермаркет, начинается психологическая игра. Ведь что ты выбираешь в первую очередь: тележка или корзина? Мы уверены, что ты слышал, что лучше выбрать корзину. В нее меньше помещается и приходится все нести, так что тогда ты совершаешь покупки более осознанно.

Но исследование Университета Эразма в 2018 году показало, что покупатели с корзиной покупают больше нездоровых продуктов. Причина? Сжатие мышц рук напоминает мозгу о еде, поэтому ты покупаешь больше. И это только первый шаг в ловушку под названием супермаркет.

Трюк 2: Полезные овощи улучшают самочувствие

Вооружившись тележкой для покупок, ты сталкиваешься со следующим препятствием в магазине: отдел фруктов и овощей. Фруктово-овощной отдел. Почему каждый супермаркет начинается именно с него? Существует веская причина, чтобы сначала привести вас к здоровому зеленому оазису.

Несколько исследований, таких как японское исследование 2013 года, показывают, что свежие (и зеленые) продукты повышают положительное отношение к своему образу жизни. А с таким положительным настроением и здоровыми продуктами, вычеркнутыми из списка покупок, ты более склонен к более дорогим импульсивным покупкам.



Фрукты и овощи делают нас положительными / Фото freepik

Трюк 3: Делай покупки с чувствами

После овощного отдела ты попадаешь в шоппинг-ловушку. Даже если ты не сразу осознаешь это, супермаркет делает все возможное, чтобы создать приятную и гостеприимную атмосферу. Чувства постоянно вовлекаются. Конечно, есть запах свежеиспеченного хлеба, заставляющий твой желудок, а значит, и твои гривны, ворчать. Но он тоже ласкает уши.

Австралийское исследование, проведенное Университетом Мораша в Колфилде, показывает, что энергичная мелодия для шопинга делает тебя счастливее. Вместо этого медленная музыка заставляет тебя дольше находиться в магазине. А чем дольше ты бродишь по магазину, тем больше покупаешь.

Трюк 4: Ловушки там, где ты меньше всего ожидаешь

Кстати, то, как ты ходишь по магазину, тоже прогнозируется. Подумай о своем собственном супермаркете – как ты ходишь? Большинство людей идут по внешнему проходу, пропускают некоторые несущественные проходы и входят в нужные. Ты можешь подумать, что это очень разумно против импульсивных покупок.

Но супермаркет хитро с этим играет. В конце проходов они размещают печенье, конфеты и другие импульсивные покупки. Исследование Мичиганского государственного университета (США) показывает, что эти продукты продаются в восемь раз лучше, чем стоящие на полке.



В конце проходов тебя могут ожидать ловушки / Фото tonodiaz

Как перехитрить супермаркет?

Хочешь купить сосисочки? Включи фары, возьмись за тележку с продуктами на вытянутых руках, надень звукоизоляционные беруши и беги сквозь магазин по прямой линии. Так ты, скорее всего, избежишь импульсивных покупок и сэкономишь на продуктах немалую сумму денег. Оставшиеся деньги ты можешь сразу положить на свой сберегательный счет.

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