Случается так, что мы склонны думать, что ошибка – это признак того, что мы неудачники, что мы самозванцы, что мы не заслуживаем того, что имеем, или что недостаточно хороши для того, что мы делаем. И тогда ошибки становятся огромной проблемой, которая преследует нас и не позволяет нам двигаться вперед или продолжать работать над достижением наших целей и задач.

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Конечно, мы не должны отмахиваться от ошибок или игнорировать их, мы должны признавать их и пытаться исправить. Но понимать, что сделать что-то не так или ошибиться – это не конец света, и не нужно наказывать себя до конца жизни только за то, что мы не идеальны (ибо никто не идеален).

На самом деле ошибки – это возможности для обучения и роста, поэтому следует их переосмыслить и немного подумать о них (не зацикливаясь на них), но для того, чтобы выяснить, чему можно научиться из случившегося.

Когда ты совершаешь ошибку, решение состоит не в том, чтобы плакать, страдать, чувствовать себя неадекватным, зацикливаться на ней или строго судить себя. А в том, чтобы найти способ переосмыслить ее и превратить в нечто положительное и возможность дальнейшего роста.

1. Признать ошибку

Первый шаг – признать, что значит взять на себя ответственность за ситуацию, признать свою роль в том, что пошло не так, и то, что это реальная ситуация, с которой нужно иметь дело и которая не исчезнет сама собой. Игнорирование ошибки не принесет пользы никому, поэтому вспомни о ней, поделись ею с нужными людьми и будь готовым приложить усилия, чтобы ее исправить.



Сначала нужно признать ошибку / Фото Drazen Zigic

2. Определи первопричину и попробуй ее исправить

Ты должен не только распознать ошибку, но и знать, откуда она происходит. Это может быть, например, следствие недостаточной подготовки или, возможно, тот факт, что рабочая нагрузка слишком велика и есть смесь выгорания, стресса и тревоги, мешающая тебе хорошо работать. Важно, чтобы ты знал, почему была допущена ошибка, чтобы выяснить, куда ты можешь двигаться дальше, чтобы не попасть в ту же ловушку снова.

Кроме того, извинись, если это необходимо, и ищи способы исправить то, что пошло не так, возможно, переработав работу или предложив новую идею.

3. Ищи уроки и учись

После обнаружения ошибки и попыток ее исправления, следующим шагом является определение уроков, которые можно извлечь из данной ситуации.

Возможно, ты сможешь научиться новому способу работы, больше доверять своей команде, найти другую идею или метод выполнения, которого раньше не знал. Или просто узнать, что не стоит делать. Важно, чтобы ты вынес нечто положительное для себя, что поможет тебе продолжать строить и двигаться вперед.

4. Попроси об обратной связи

Часто ошибки случаются из-за того, что ты не знаешь, как что-то делать, или то, что ты делаешь, правильно или неправильно, или даже из-за нехватки мотивации, и именно поэтому обратная связь очень важна.



Не спеши увольняться – проси об обратной связи / Фото Drazen Zigic

Она помогает тебе понять, идет ли твоя работа так хорошо, как ты думаешь, есть ли вещи, которые тебе нужно исправить или изменить, или что ты можешь сделать, чтобы улучшить ее. И если обратная связь не поступает естественным образом, ты должен о ней попросить.

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Воспользуйся этими советами. Они помогут тебе не разочаровываться в себе всякий раз, когда ты совершаешь ошибку на работе. И будет тебе счастье.