Слишком часто мы зацикливаемся на вещах, не имеющих большого значения в нашей жизни. Поэтому чувствуем себя угнетенными и непродуктивными. Однако важно научиться вырваться из этого круга и перестать придавать значение несущественным вещам.

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Здесь мы перечислили практические стратегии и перемены в мышлении. Они помогут тебе определить приоритеты, которые действительно имеют значение, и восстановить контроль над своим вниманием и приоритетами.

1. Помни, что все в жизни временное

Помните, что нет ничего неизменного и все проходит со временем. Все в жизни временное – это важный образ мышления, который поможет тебе смотреть на вещи в перспективе и уменьшить значение, которое ты придаешь несущественным делам. Это также упрощает стресс и тревогу.



Все в твоей жизни временное, даже стрессы / Фото senivpetro

Ты понимаешь, что трудные времена пройдут, и можешь сосредоточиться на поиске решений или на том, как их пережить. Это также помогает избавиться от привязанности к несущественным вопросам. Ты становишься менее склонным к тому, чтобы зацикливаться на вещах, которые не будут иметь значения в долгосрочной перспективе.

2. Никому нет дела, ты думаешь только о себе

Сделай себя приоритетом. Помни, что каждый думает о себе, и ты тоже должен думать о себе. Также определи другие свои приоритеты. Начни с уточнения своих целей и ценностей. Пойми, что для тебя действительно важно и чего ты хочешь добиться в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Эта ясность поможет тебе распознать, какие вещи важны, а какие – нет. Когда ты начинаешь ценить себя и свое эмоциональное благополучие, ты автоматически перестаешь придавать значение тривиальным вопросам. Сосредоточься на себе.

3. Не воспринимай критику от неважных людей

Говорят, что не следует принимать критику от того, кто не примет от тебя совета. Когда ты получаешь критику от кого-то, кто не важен в твоей жизни или не имеет значительного влияния на твое благополучие или цели, может быть полезно предоставить приоритет обратной связи от людей, которые действительно имеют для тебя значение.

Итак, сосредоточьтесь на отзывах, которые с большей вероятностью будут конструктивными и релевантными. Кроме того, они будут поступать от важных для тебя людей.



Тебя не должна доставать критика от незнакомых людей / Фото rawpixel

4. Осознай, что это пустая трата времени и энергии

Это способ мышления, который побуждает тебя понимать, когда определенные действия, мысли или поведение непродуктивны или вредны, и делать шаги, чтобы отказаться от них. Признав, что определенные вещи являются пустой тратой времени и энергии, ты можешь перенаправить свое внимание на более значимые и продуктивные виды деятельности.

Это позволяет максимально эффективно использовать свое время и ресурсы. В конце концов, ты осознаешь, что придавать значение несущественным вещам – это пустая трата времени и энергии!

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Заботься о себе. Думай о себе. Помни, что зацикливаться на мыслях других – пустая трата времени. Лучше его потратить на инвестицию в себя, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего. Что мы тебе и желаем!