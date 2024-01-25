В последние дни Недели моды в столице моды похолодало. Когда температура упала, на улицах началось сражение за первенство в форме.

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За пределами показов Dior Men и Loewe Пуша Ти и Мэтт Бомер красовались в объемных куртках, тогда как менее известные боги стиля демонстрировали удивительное мастерство в технике многослойности.

Чтобы дать тебе общее представление о модном модном ландшафте, предлагаем 78 лучших образов из столицы Франции.

Лучшие мужские образы из Недели моды

Все фотографии в этой подборке сделал фотограф Крис Фрагкоу. Ему удалось точно поймать мужские образы street style и продемонстрировать нам, как на Неделе моды свои меткие образы выгуливали как знаменитости, так и модные блогеры.

Стильные образы мужчин на Неделе моды 2024 / Фото Крис Фрагкоу

Ману Риос традиционно демонстрирует свой изысканный стиль. Звезда сериала "Элита" выбрал мерцающие рубашку и штаны, а дополнил образ очками против солнца.

В чем появились мужчины на Неделе моды 2024 / Фото Крис Фрагкоу

Кот Коннор из сериала "Когда замирает сердце" появился на Неделе моды в длинном черном кожаном пальто до земли. Также к себе привлекает внимание пара его интересных ботинок. Кстати, под пальто у него теплый и уютный кардиган.

Мужчины стильно одевались на Недели моды 2024 / Фото Крис Фрагкоу

Звезда "Человека-паука" Эндрю Гарфилд показал, как можно стильно носить пальто. Он набросил его поверх яркого красного свитера. Эффектно, а главное – тепло и удобно.

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Напоследок напомним, что слежение за собственным стилем имеет значение не только в контексте модных тенденций, но и в развитии личного выражения. Мужчины, выбирая стильные образы, подчеркивают свою уникальность, и это становится частью творческого выражения моды. Такой подход к стилю способствует не только внешнему виду, но и внутреннему самочувствию, напоминая, что стиль это выражение собственной личности и уникальности.