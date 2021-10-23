На фотографиях, которые Ирина Сопонару выложила на своем инстаграме, актриса позирует в роскошной нижнем белье. А вот непослушные локоны придают образу звезды определенной игривости.

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Неудивительно, что поклонники звезды "Женского квартала" буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая сексуальная кошечка";

"Настоящая красавица";

"Горячая малышка";

"Очень сочно и аппетитно";

"Вам однозначно подходит этот комплект";

"Шикарная Ирина";

"Яркая и красивая";

"Твоя красота завораживает";

"Попа как у Ким".



Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару



Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару



Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару

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