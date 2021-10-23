На фотографиях, которые Ирина Сопонару выложила на своем инстаграме, актриса позирует в роскошной нижнем белье. А вот непослушные локоны придают образу звезды определенной игривости.

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Неудивительно, что поклонники звезды "Женского квартала" буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Какая сексуальная кошечка";
  • "Настоящая красавица";
  • "Горячая малышка";
  • "Очень сочно и аппетитно";
  • "Вам однозначно подходит этот комплект";
  • "Шикарная Ирина";
  • "Яркая и красивая";
  • "Твоя красота завораживает";
  • "Попа как у Ким".

Ирина Сопонару снялась в белье
Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару

Ирина Сопонару снялась в белье
Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару

Ирина Сопонару снялась в белье
Ирина Сопонару примерила комплект эротического нижнего белья / Фото с инстаграма Сопонару

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Мы рекомендуем тебе подписаться на Ирину Сопонару. Гарантируем, актриса еще имеет чем тебя порадовать и удивить. И, если тебе не трудно, ставь лайки и оставляй комментарии. Тебе не сложно, а звезде "Женского квартала" будет приятно!