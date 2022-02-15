Если ты хочешь быть на высоте, то однозначно тебе нужно прокачивать свой стиль. Мы же назовем несколько модных привычек, которые позволят не только стать более привлекательным, но и более уверенным. Так что айда становиться лучшей версией себя вчерашнего!

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1. Помни об уходе за собой

Нет двоих мужчин с одинаковыми бородами, бровями или другим видом растительности на лице. Но всех их должно объединять одно: ухаживать за всем этим важно и необходимо!

Также следует помнить об уходе за кожей лица. Она не должна быть тусклой, а также "сиять" усталостью. Позаботься о том, чтобы у тебя не было мешков под глазами, чтобы сама кожа не шелушилась. Помни о том, что борода и усы должны быть аккуратно подстрижены и уложены.



Твоя борода должна быть ухоженной / Фото Paolo Bendandi

2. Всегда координируй свою внешность

Это не значит, что ты должен совмещать туфли, ремень и сумку. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Но делать это нужно с умом. Вся одежда, которая на тебе, должна гармонично сочетаться между собой. Более того, ты должен чувствовать себя максимально уверенно в том, что на тебе.

Напомним, что костюм можно смело совмещать с кроссовками. Да и спортивная одежда может иметь нотку элегантности. Главное – не переусердствовать.

3. Почисти всю свою обувь

Речь идет обо всей твоей обуви. Она всегда должна быть чистой. Ты же помнишь о том, что именно на нее обращают внимание люди, которые с тобой знакомятся. Более того, регулярный уход позволит твоей любимой обуви прослужить как можно дольше. И это просто здорово!



Позаботьтесь о том, чтобы обувь всегда была чистой / Фото Cristofer Maximilian

4. Покупай одежду, в которой тебе комфортно

Красота нуждается в жертвах? А вот уже нет. Твоя одежда должна быть не только стильной и функциональной, но и удобной для тебя. Она не должна сковывать твои движения. Поэтому позаботься о том, чтобы обувь и брюки не были слишком тесны. Если тебе будет дискомфортно, то у тебя буквально на лбу будет написано: "Я хочу это снять немедленно". Подозреваем, что подобное ощущение у тебя было на выпускном, когда ты весь день должен был отходить в костюме и туфлях.

Но здесь следует быть максимально осторожным. Почему-то в последнее время комфортная одежда отождествляется с одеждой oversize. Это не совсем корректно. Ведь наряды не должны сковывать твои движения, но и не должны напоминать мешок на тебе.

5. Добавь аксессуаров в повседневный образ

Тебе стоит беспокоиться не только о своей бороде, одежде, а также обуви. Следует также обратить внимание на аксессуары. Такие небольшие детали могут многое рассказать о тебе и твоем характере. Часы, браслеты, кольца, шарфы, сумки, солнцезащитные очки или что-нибудь другое.

Пусть аксессуар станет интересным акцентом и позволит собеседнику лучше понять, кто перед ним.



Аксессуар может рассказать о твоей личности / Фото Hassan OUAJBIR

6. Добавь немного манер

Манеры – всегда часть стиля. Если ты ведешь себя невежливо, тебе не стоит заморачиваться над своим образом. Стиль всегда связан с твоими манерами. Понятно, что ты не должен превращаться в рыцаря. Но тебе следует позаботиться о том, чтобы твой образ не слишком диссонировал с тем, как ты себя ведешь.

Быть в смокинге и идеально очищенных туфлях, но при этом грубить официанту в ресторане – скверная идея. Не поступай так никогда! Да и вообще не груби людям.

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