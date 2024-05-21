А весил в то время Марк более 203 килограммов. Бывший работник сферы обслуживания решил переехать в провинцию, где два года занимался жесткими тренировками. Теперь он весит 95 килограммов.

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Интересная история похудения Марка Стифена

Стифен поделился своей удивительной историей превращения в соцсетях. Серебряной пулей стал режим регулярных физических упражнений и самомотивации.

Марк рассказал, что одолжил у соседей собаку для прогулок на свежем воздухе, что сыграло значительную роль в его пути к похудению. Ведь в то ковидное время, бывало, на улицу выпускали только на выгул домашних животных.

на свежем воздухе, что сыграло значительную роль в его пути к похудению. Ведь в то ковидное время, бывало, на улицу выпускали только на выгул домашних животных. Также Марк решил добавить другие формы физических упражнений в свой ежедневный распорядок дня. Он использовал гантели, делал много разных силовых тренировок, инструкции к которым смотрел на ютубе.

А вот по питанию были определенные нюансы.

Я ел одну и ту же еду каждый день, ужасно скучную. Но я просто смешивал ее с различными специями и соусами, чтобы это были не просто тунец и макароны, что делало ее вкусной и дешевой,

– рассказал Стифен.

Марк похудел более чем на 100 килограммов в основном благодаря физическим упражнениям / Коллаж изображений Стифена

Успешно поддерживая свой вес в течение двух лет, Марк начал бороться с излишком кожи.

Он обратился к различным медицинским специалистам и организациям, но от Национальной службы здравоохранения услышал, что там не могут помочь, поскольку это считается "косметической проблемой".

Смерть отца в 2023 году стала для него катализатором, чтобы рассмотреть возможность финансирования операции по удалению лишней кожи, которая, по его мнению, улучшит его самооценку.

Он считает, что это должно было бы стать логичным завершающим шагом длительного процесса тяжелого труда: "Это буквально изменило бы мою жизнь".

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