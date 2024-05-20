Профессор Пэт Ходдинот из Университета Стирлинга в Шотландии возглавлял исследование "Игра в камни", которое длилось целый год. Его результаты опубликованы в журнале JAMA Network. Участие принимали 585 мужчин со средним индексом массы тела 37,7.
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Ученые нашли стимул, который повышает вероятность похудения мужчин в 4 раза
Исследование показало, что участникам помогли похудеть отправки мотивационных текстовых сообщений с информацией об изменении образа жизни, доступ к онлайн-ресурсам, а главное – финансовые стимулы.
Мужчин разделили на три группы. Одна группа получала денежные поощрения и мотивационные текстовые сообщения, другая – только мотивационные текстовые сообщения, а третья не получала ничего.
- Мужчины, которым достались деньги и сообщения, потеряли в среднем 4,8% веса.
- Те, кому присылали только текстовые сообщения – 2,7%.
- А те, кто не получал ни того, ни другого, похудели лишь на 1,3% (а это в четыре раза меньше, чем в первой группе).
Процесс похудения кажется проще, когда удается найти правильные стимулы / Фото stockking@freepik
Похудение может улучшить самочувствие людей, снизить риск многих проблем со здоровьем и помочь медицинским службам в их работе по поддержанию здоровья мужчин. Однако мы знаем, что мужчины часто не любят посещать традиционные группы для похудения,
– говорится в пресс-релизе JAMA.
Чтобы найти стимулы, ученые очень тщательно спланировали "исследование, созданное мужчинами и для мужчин".
- Участники первой группы знали, что на счету каждого есть 507 долларов, которые станут доступными после завершения исследования.
- Но если они не достигнут поставленных целей по снижению веса, деньги заберут, за каждую недостигнутую – определенную сумму.
Из этой группы 27 мужчин получили всю сумму, а в среднем эти мужчины получили по 162 доллара.
Эта инициатива может стать недорогим решением для государства – ее можно смело предлагать мужчинам, ведь процедура требует лишь четырех коротких визитов на взвешивание, а деньги выплачивают только в конце и тем, кто потеряет более 5% от первоначального веса.