Поговорим о тех вещах, которые могут рассказать гостям о тебе слишком много. Причем такое, что бы ты не хотел выносить на всеобщее обозрение.

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Чего мужчине не следует держать в спальне

Шесть "нет" от британского эксперта по этике Уильяма Хенсона.

Черное шелковое постельное белье

Черное и не только – любое шелковое постельное белье в спальне мужчины совершенно лишнее.

И почему мужчины думают, что шелковые простыни – вершина хорошего вкуса? Это же банальная фишка из арсенала престарелых плейбоев,

– уверяет Хенсон.

Если хочешь предстать перед девушкой образцом утонченной натуры – постели на кровать белое.

Черное просто выкинь, а про цветочки и слоников забудь.

Мягкие игрушки

Ин-фан-ти-лизм. Если ты думаешь, что вид твоей кровати с кучей котят, оленят и крокодильчиков введет девушку в радостный шок, то, мягко говоря, ошибаешься.

Знаешь, о чем начнут думать твои гости? О том, кто тебе эти игрушки подарил (ну, не сам же ты их покупал, да?).

И, главное, почему три держишь в своей спальне воспоминания о бывших?



Прислушайся к советам специалиста по этике, и в спальне будет все ОК / Фото unsplash

Зеркало на потолке

"Ты кто? Типа, король домашнего порно?" – удивляется Хенсон. Просто других веских причин держать зеркала на потолке в спальне нет.

Ну, разве что у тебя очень странный вкус, что также не делает тебе чести.

О пошлости и нарциссизме не станем и вспоминать, но твои гости – о, они о них точно вспомнят.

Зеркальная мебель

Похожая история. Специалист по этике вывел это в отдельный пункт как вершину дурного вкуса. Стоит упомянуть и о том, что такая мебель просто непрактична: пыль и отпечатки пальцев стирать придется на ней едва ли не полжизни.



А если слушаться не хочешь – то живи как хочешь, но тогда не пеняй / Фото unsplash

Картины ни о чем

Нет, оригиналы Ван Гога или Пикассо подойдут, если есть такие. Но вот те из магазина "все по гривне" – отнюдь. Если уж очень надо украсить стены, а оригинала Пикассо под рукой нет – закажи печатную копию.

Много подушек