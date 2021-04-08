Николь Шерзингер похвасталась соблазнительными формами на фоне водопада: горячие фото
Певица Николь Шерзингер активно радует своих подписчиков горячими фото. На этот раз 42-летняя солистка The Pussycat Dolls снялась в купальнике на фоне водопада, чем изрядно взбудоражила пользователей сети. Наслаждайся порцией красоты от Николь Шерзингер на Men 24!
Источник:инстаграм Николь Шерзингер
Сексуальная Николь Шерзингер не зря ежедневно работает над своим телом. Оно настолько подтянутое и безупречное, что его просто грех не показать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она регулярно выкладывает горячие фото, на которых можно полюбоваться соблазнительными формами певицы.
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На этот раз Николь выложила серию фотографий, на которых позирует на фоне водопада. Делает она это в белом купальнике, который просвечивается от воды. А это делает фотографии еще жарче.
Неудивительно, что подписчики 42-летней певицы в восторге от ее новой публикации в сети. Они не только оставили ей множество лайков под серией фотографий, но и буквально засыпали ее комментариями:
- "Ты – настоящее воплощение мечты";
- "Ты ангел с водопада";
- "Я люблю тебя очень сильно";
- "Невероятная женщина в невероятном месте";
- "Какое идеальное тело";
- "Ты – сплошная безупречность".
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Николь Шерзингер чрезвычайно привлекательна и соблазнительна. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не только поставить лайк под постом певицы, но и подписаться на нее. Это позволит не пропустить порцию горяченького от 42-летней певицы!
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