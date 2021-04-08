Певица Николь Шерзингер активно радует своих подписчиков горячими фото. На этот раз 42-летняя солистка The Pussycat Dolls снялась в купальнике на фоне водопада, чем изрядно взбудоражила пользователей сети. Наслаждайся порцией красоты от Николь Шерзингер на Men 24!

Сексуальная Николь Шерзингер не зря ежедневно работает над своим телом. Оно настолько подтянутое и безупречное, что его просто грех не показать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она регулярно выкладывает горячие фото, на которых можно полюбоваться соблазнительными формами певицы.

Тебе понравится Сексуальная австрийская модель снялась в кружевном белье: горячие фото

На этот раз Николь выложила серию фотографий, на которых позирует на фоне водопада. Делает она это в белом купальнике, который просвечивается от воды. А это делает фотографии еще жарче.

Неудивительно, что подписчики 42-летней певицы в восторге от ее новой публикации в сети. Они не только оставили ей множество лайков под серией фотографий, но и буквально засыпали ее комментариями:

"Ты – настоящее воплощение мечты";

"Ты ангел с водопада";

"Я люблю тебя очень сильно";

"Невероятная женщина в невероятном месте";

"Какое идеальное тело";

"Ты – сплошная безупречность".

Наслаждайся Фитнес-модель едва вместила пышный бюст в крошечном купальнике: жаркое фото 18+