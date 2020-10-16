Волшебная солистка поп-группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер выложила в сеть горячее фото. На нем 42-летняя певица позирует в откровенном платье с глубоким декольте. Мы на Men 24 предлагаем тебе взглянуть на эту роскошную женщину.

Николь Шерзингер не устает радовать своих подписчиков кадрами, на которых они могут созерцать ее невероятную фигуру. Men 24 настоятельно рекомендует тебе взглянуть это фото солистки популярного коллектива The Pussycat Dolls!

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На фотографии Николь позирует в откровенном малиновом платье, которое выигрышно подчеркивает декольте звезды. А длина одежды позволяет нам насладиться также невероятными ножками певицы. Любуемся вместе!

Неудивительно, что эта серия фото очень сильно пришлась по душе ее подписчикам. Они буквально засыпали певицу комплиментами:

"Люблю тебя";

"Я влюблен";

"Красивая как всегда";

"Королева";

"Ты очень красивая".

Мы согласны с каждым комментарием, оставленным под постом Николь. Она – невероятная и вызывает только неподдельное восхищение. А как она движется. Эт о вообще отдельная история.