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Серию фотографий Маргарита подписала креативно: "Осторожно! Слишком сладко! Увиденное может вызвать резкий скачок инсулина в крови и напряжение в области сердечка" . И с ней сложно не согласиться, ведь эти фотографии провоцируют безумное эстетическое удовольствие. Наслаждайся!

Что же думают подписчики девушки об этой серии жарких фото?

"Всегда подозревал, что ты на 90% состоишь из меда!";

"У меня здесь прыгнул инсулин, и никак не упадет";

"Просто секс";

"Очень редко пишу комментарии, но это реально сам ы е крутые ваши фото. Очень красиво!";

ы "Что говорить мужчинам, если женщины сходят с ума от таких фото";

"Женщина как искусство".

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