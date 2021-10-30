От ученых постоянно требуют разработать новый способ защиты Земли от космических угроз. Мол, то один, то другой астероид пролетают мимо, а некоторые даже падают.

И вот оно – новую стратегию такой защиты предложила группа ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Ее суть – в измельчении космических угроз.

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Ошибка 2013

В феврале 2013 люди узнали об астероиде 2012 DA14 диаметром 50 метров, который собрался пролететь мимо Земли. Причем не дальше, чем находится орбита спутников, транслирующих нам телеканалы. И что же? А ничего.

А вот другой астероид, о котором ученые даже не знали, взял да и врезался в Землю. Это, напомним, произошло в России – над Челябинском. Разбиты окна, повреждены здания – таковы были последствия. К счастью, никто не погиб.

Оказалось, что к нам прибыли два абсолютно независимых астероида. Об одном из них мы знали, о другом даже не догадывались,

– с удивлением отметил профессор из Калифорнийского университета Филипп Любин.

Для Любина и других ученых эта ситуация только подчеркнула, что Земле нужна крепкая планетарная оборона – для выявления, отслеживания и защиты от потенциально опасных космических тел.



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Космическая угроза

Ситуации вроде челябинской случаются редко, раз в 50 – 100 лет. Но они и правда потенциально разрушительны. Вспомнить хотя бы Тунгусский метеорит 1908 года который сравнял с землей сотни квадратных километров леса.

А если вспомнить вымирание динозавров , которое могло произойти из-за астероида 66 миллионов лет назад?

, которое могло произойти из-за астероида 66 миллионов лет назад? Или космический взрыв 12800 лет назад, который привел к так называемой "ударной зиме"?

Коротко говоря, основания беспокоиться – незначительны, но они есть:

Вот, например, в апреле 2029 к Земле приблизится Апофиз – астероид диаметром в 370 метров.

А в 2036 году – Бенну, а этот еще больше (490 метров).

Они вряд ли попадут на Землю, если верить расчетам ученых, но кто сказал, что их космическая орбита не может измениться из-за каких-то внешних воздействий?

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Планетарная оборона

Группа ученых под руководством уже упомянутого профессора Любина предложила такую стратегию обороны Земли от космических тел: использовать лазеры для вытеснения угрожающих объектов с траектории движения Земли.

В двух статьях в Advances in Space Research ученые объяснили свой проактивный метод борьбы с опасным внеземным космическим мусором. Метод называется PI – Pulverize It ("Измельчить его").

От предыдущих вариантов планетарной защиты этот имеет принципиальное отличие: авторы PI не предлагают отклонять объект, а – измельчить. Суть PI такова:

На пути потенциально опасного астероида "развесить" в космосе заполненные взрывчатыми веществами "терки".

Когда тело сквозь них пройдет – "терки" его фактически "нарежут кубиками".

А эти меньших кубики уже не будут для Земли опасными.

Что важно: метод PI можно применить оперативно – когда астероид даже обнаружили неожиданно и близко к Земле. Разбрасывать в космосе "взрывные терки" способны и ракеты, которые у нас уже есть – Falcon 9 от SpaceX или SLS от NASA.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.