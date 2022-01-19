DJ NANA поделилась со своими подписчиками соблазнительными фото. На фото красавица грациозно позирует в купальнике. А сделала кадр звезда во время отдыха в Мексике. Хоть кому-то тепло!

Стоит внимания Посвящённая первопроходцам: Nemiroff представил лимитированную линейку Moon Edition

"Привет, я твой новый тренер по плаванию. Шаг 1. Ныряй, а там разберемся", – написала она под публикацией.

Нам, как и подписчикам DJ NANA, очень понравилась фотография красавицы. Неудивительно, что поклонники звезды были максимально щедрыми на лайки, а также комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Такое фото на обложку VOGUE";

"Королева всех водоемов";

"Фото – настоящая заставка";

"Это так красиво";

"Покупаться в дождь – вообще мегакруто";

"Чрезвычайно волшебная";

"Ты очень горячая";

"Оу, хочу такого тренера".



Горячее фото DJ NANA взбудоражило сеть / Фото с инстаграма DJ NANA

Тебе понравится Телеведущая Инес Троккья похвасталась пышным бюстом в крошечном бикини