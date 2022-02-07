О чем не стоит говорить на первом свидании: 3 темы табу для мужчин

Первое свидание – возможность составить первое впечатление друг о друге. Поэтому мы рекомендовали бы не выкладывать все карты на стол, если ты планируешь следующую встречу.

Как рассказывает психотерапевт Кейтлин Кантор, есть три темы, которые никогда не следует поднимать на первой встрече. Это позволит тебе избежать неприятных эмоций, а также повысит шансы на предстоящую встречу.

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Итак, если тебя ожидает первое свидание, то от этих тем эксперт рекомендует категорически отказаться. А все потому, что об этом говорить во время встречи с, по существу, незнакомым тебе человеком – не самая лучшая идея.

1. Секс

Если все, что ты хочешь, – переспать с кем-то, тебе не нужно тратить время на первые свидания. Уже на момент знакомства в сети ты можешь выложить все карты на стол и назвать цель встречи.

А тем, кто хочет строить отношения, следует оставить эту тему для свидания так третьего, если не позже. Пойми, не всем барышням приятно обсуждать секс. Особенно с теми, кого они совсем не знают.

2. Совместные планы на будущее

Конечно, ты можешь верить в любовь с первого взгляда. Но это не значит, что ты уже должен озвучивать на первой встрече планы на ваше общее будущее. Не нужно ей обещать общий отпуск в Египте или в шутку делить быт.

Не торопись. Тебе нужно понимать, что опережать события – не самая лучшая стратегия. Особенно в тех ситуациях, когда вам нужно еще многое узнать друг о друге. Зато озвучивание общих планов может изрядно отпугнуть ее.



Не стоит обрисовывать общие планы на первом свидании / Фото Mark Pecar

3. Прошлые отношения

Никому не нравится идти на свидание, особенно на первое, когда другой человек начинает говорить о своих бывших.

Если ты еще не оправился от предыдущих отношений, то не стоит строить новые. Тебе не нужна девушка, чтобы забыть бывшую. К слову, если она почувствует, что эта роль предусмотрена ей, то будет очень неприятно.

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Пусть первое свидание будет легким и непринужденным. Разговаривайте о путешествиях, интересах том, что драйвит вас по жизни. Узнавайте друг о друге, но не требуйте слишком многого. Пусть после первого свидания будет ощущение определенной недосказанности, чтобы гарантировать себе следующее...