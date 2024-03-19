Хотя на первых свиданиях может показаться, что рассказать все на первом свидании – это замечательная тактика, эксперты в сфере отношений имеют совсем другое мнение. И они делают это, потому что имеют многолетний опыт, поэтому лучше прислушаться к ним.

Стоит внимания Придется по душе поклонникам игристого вина: рецепт коктейля Date-citrus Spritz

Мы все уже знаем, что мы не все одинаковые, и что не все чувствуют себя комфортно, обсуждая определенные моменты. И все же кажется, что есть люди, которые думают, что на первом свидании они могут говорить обо всем, что угодно. Это не так, если ты действительно заинтересован в ком-то и хочешь иметь возможность встретиться снова.

Это подтверждает исследование, проведенное Хе Ен Ли и др. в 2020 году, в котором они проверили, как более сотни испытуемых реагировали, когда впервые разговаривали с незнакомцем и упоминали так называемые "табуированные темы". Результат? Конечно, не положительный.

О чем не стоит говорить на первом свидании

Исследование показало, что люди часто испытывают дискомфорт, когда незнакомец рассказывает о себе больше, чем обычно. Не только потому, что они не привыкли к этому, но и потому, что в таких ситуациях участники чувствовали "давление", чтобы раскрыть те же детали, даже если они не хотели или не были готовы к этому.

На самом деле, как отмечает эксперт по поведению Венди Л. Патрик (Wendy L. Patrick), исследователи обнаружили, что сосредоточенность на правильных темах (откуда вы родом, чем занимаетесь, предпочтения, хобби...) приводит к тому, что тебя воспринимают как более "привлекательного и компетентного".



Есть четыре темы, которые на первом свидании стоит обходить / Фото Drazen Zigic

Поэтому темы, которых следует избегать на первом свидании, и вообще на любой первой встрече, романтической или нет, – это секс, религия, политика и деньги. Независимо от того, насколько сильно тебя привлекает человек, если ты только познакомился с ним (и не ищешь отношений на одну ночь), расспросы о ее сексуальных предпочтениях не принесет тебе много пользы.

Читай также 5 признаков того, что ты и есть тот самый "красный флажок" в отношениях: никогда так не делай

То же самое касается экономических, религиозных или политических вопросов... Если это именно те темы, которых ты всегда стараешься избегать за рождественским ужином, зачем поднимать их на первом свидании? Оставь их на другой раз, когда будет больше доверия и информация будет поступать естественно, тогда будет больший успех.