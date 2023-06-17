Что происходит с твоим мозгом, так это то, что он скапливает вещи каждый день. Эти вещи могут увеличить стресс, тревогу и беспокойство, и понемногу это заставляет разум чувствовать себя перегруженным и усложняет сохранение концентрации, четкое мышление или хорошую производительность. А еще это может быть причиной того, что ты проходишь через блок, который кажется невозможным решить.

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Билл Гейтс, например, говорит, что есть несколько полезных привычек, помогающих поддерживать мощный мозг, крепкую память и многое другое, а другие эксперты дополняют это очищением или детоксикацией мозга, что не делается в буквальном смысле.

Что значит очистить мозг?

Быстрая перезагрузка мозга, когда вы испытываете стресс или застряли, может помочь очистить рабочую память от завалов мыслей и оставить вам более аккуратное умственное рабочее пространство,

– говорится в статье Healthline.

Очистка мозга частично состоит в том, чтобы научиться упорядочивать свои идеи, устранить токсические мысли, мешающие тебе думать о чем-то другом, и принять необходимые меры, чтобы убедиться, что твой мозг функционирует хорошо. Чтобы он мог узнать больше, а также чтобы было не так сложно выдвигать нужную информацию на первый план, работать над своей креативностью и находить лучшие решения для проблем, с которыми ты сталкиваешься.

Как можно очистить свой мозг?

Вот несколько советов, которые помогут тебе. Они принесут немалую пользу тебе и твоей производительности.

1. Всегда ложись спать в одно и то же время

Фиксированное время отхода ко сну поможет тебе установить режим сна, чтобы ты мог спать 7 – 8 часов, которые так необходимы и приносят много пользы для мозга. Уставшему мозгу сложнее думать, работать или реагировать. А также это влияет на твое здоровье и может ускорить приходящий с возрастом процесс ухудшения, поэтому отдых должен быть приоритетом.



Уделяй сну достаточно внимания / Фото freepik

2. Практикуй осознанность

Healthline говорит, что для очищения мозга следует обратиться к осознанности. Она поможет тебе быть более присутствует в каждом моменте и более сфокусированным. Благодаря этому ты сможешь обратить внимание на важные вещи и не допустить, чтобы второстепенные мысли отвлекали тебя и приводили к накоплению вещей или мыслей, которые не полезны, здоровы или необходимы.

Это помогает освободить ментальную пропускную способность, делая опыт более приятным и менее поспешным.

– говорится на сайте.

3. Физические упражнения каждый день

Физические упражнения полезны для тела и разума. Они также дают энергию, могут снизить стресс и помочь тебе достичь умственной ясности. К примеру, утренняя ходьба помогает лучше спать ночью и, согласно исследованию 2014 года под названием "Дайте своим идеям ноги: положительное влияние ходьбы на творческое мышление", она также повышает креативность и позволяет контролировать отрицательные мнения.

4. Займись уборкой

По данным BlueCross BlueShield, пространство, в котором ты живешь и работаешь, также оказывает большое влияние на твой разум. Пребывание в захламленном пространстве снижает концентрацию внимания, влияет на производительность, вызывает стресс и может привести к прокрастинации. Поэтому упорядочение и уборка – это отличный способ поддерживать мозг в чистоте и организованности. Уборка, как утверждает сайт, помогает "освежить процесс мышления".

5. Заведи привычку писать

Рекомендуется носить с собой ручку и небольшой блокнот повсюду, куда бы ты ни пошел. А все поэтому, что письмо от руки не только повышает способность твоего мозга хранить и запоминать информацию. Это дает тебе выход для всего того, о чем ты думаешь. Это позволяет перестать думать о чем-то или испытывать беспокойство или стресс из-за того, что ты что-то забыл. Healthline утверждает, что исследования подтвердили, что письмо устраняет умственный беспорядок и позволяет памяти работать лучше.



Письмо от руки позволяет твоей памяти работать лучше / Фото wayhomestudio

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Айда наводить порядок в своей голове. Это положительно повлияет на твою производительность и твою жизнь в целом. Стань вместе с нами лучшей версией себя вчерашнего.