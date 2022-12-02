С другой стороны, наивысшее чувство свободы не отменяет ответственности, а наоборот – ведь именно в это время ты формируешь свой имидж и репутацию. Что же делать? Предлагаем пройтись – на несколько важных шагов.

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Как одеваться на свой возраст: руководство для 20-летних



Даже самое высокое чувство свободы не отменяет ответственности / Фото marymarkevich

Шаг 1: оцени свою личную жизнь

Когда тебе за 20, ты не только создаешь свой имидж, но и ищешь себя во многих разных сферах.

Ты строишь свою социальную жизнь и, вероятно, формируешь свой круг влияния. Это обычно предполагает среди прочего и больше посещений баров, клубов, ночных заведений. Твой стиль в этом возрасте почти наверняка будет модным и будет соответствовать последним трендам и тенденциям.

Однако в 20 ты, скорее всего, зарабатываешь меньше всего денег, если сравнивать со следующими этапами твоей жизни. И это заставляет тебя искать более дешевые вещи, которые, впрочем, выглядят более качественно.

Что же тут посоветовать? Сосредоточьтесь на универсальности своих вещей – чтобы они сочетались с большинством других. И чтобы их можно было одевать не раз и без оговорок.



Почему при выборе одежды на работу нужно смотреть вверх? / Фото bearfotos

Шаг 2: оцени свою профессиональную жизнь

Когда ты окончишь вуз или иным способом получишь профессию, твоя цель номер один будет очевидной – найти достойную работу и начать карьеру. А это означает изучение нового набора правил, о которых ты раньше никогда не беспокоился. Заметь, что каждая компания имеет различные определения этих правил. И трактовать понятие "бизнес-кежуал" может совершенно по-разному.

Так в чем же фокус? Как правильно профессионально одеваться в 20 лет? Очень просто – нужно смотреть вверх.

Как правильно профессионально одеваться в 20 лет? Очень просто – нужно смотреть вверх. Менеджеры и руководители реагируют на людей, в которых они видят себя, поэтому смотри на то, во что они одеты, и подражай этому.

Это не значит копировать их – далеко не так. Но если все вокруг тебя одеты в джинсы и поло, а менеджер – в костюм, то ты хотя бы подумай, чтобы приобрести именно его.



Универсальность – ключевой признак одежды, которую тебе следует выбирать / Фото marymarkevich

Шаг 3: оцени свои хобби

В 20 тебя ждет много открытий, взрослые деньги и ряд новых увлечений. То ли это будут дальние путешествия, то ли близкие прогулки, то ли что-нибудь другое – тебе, несомненно, понадобятся определенные темы в одежде для этих занятий.

На что здесь обратить внимание? Но на ту же универсальность – она ключевая. Так что если ты ищешь новую пару штанов для беговой дорожки, выбери такие, в которых можно выйти и на пешую прогулку, и даже на поле для гольфа (а что ж, а вдруг?).

Но на ту же универсальность – она ключевая. Так что если ты ищешь новую пару штанов для беговой дорожки, выбери такие, в которых можно выйти и на пешую прогулку, и даже на поле для гольфа (а что ж, а вдруг?). Инвестиции в предметы, предназначенные для хобби, могут быть бесполезной тратой денег, если ты не оставишь себе возможность использовать их в другом месте.

Ну, конечно, если это будут штаны для сноуборда, для универсальности останется не так много места. Но принцип, полагаем, ты понял.



Одевайся так, чтобы люди видели, что тебе не безразлично / Фото wirestock

Шаг 4: оцени свою аудиторию

Твой внешний вид является отражением самооценки. То есть, независимо от того, как ты себя чувствуешь снаружи, твой стиль будет рассказывать другим, чего они могут ожидать. Твои друзья будут знать, могут ли они положиться на тебя в напряженных ситуациях, а коллеги узнают, уверен ли ты в себе и надежен ли.

Где же тут хитрость, которая поможет отправить правильное сообщение? Надо просто одеваться так, будто тебе не безразлично.

Надо просто одеваться так, будто тебе не безразлично. Нет, это не значит, что нужно всегда одеваться красиво для друзей. Но если ты тупо всегда – парень в шортах и футболке, это значит, что ты посвящаешь столько же внимания друзьям, сколько и одежде. Даже если это не так – это именно так воспримут.

И наоборот – если твои коллеги и начальство увидят, что ты заботишься об облике, то и начнут чувствовать, что ты будешь так же заботиться об имидже компании. Если костюм не обязателен, это не значит, что его не оценят.



Показывай свое тело – оно в лучшей форме именно сейчас / Фото freepik

Шаг 5: оцени, как меняется твое тело

Для большинства мужчин именно 20 лет – это время лучшей физической формы за всю жизнь. С возрастом физические упражнения и контроль веса становятся сложнее. Итак, воспользуйся этим временем.

Подгонка твоей одежды часто может быть важнее самой одежды. Самый яркий образ будет выглядеть плохо и на танцполе, и в офисе – если вещи из него будут плохо подходить к твоему телу.

Твои рубашки должны подчеркивать грудь и руки (даже если они не такие, как у Дуэйна Джонсона), и лучше, чтобы они были приталенными. То, что плотно прилегает, придаст и психологической уверенности – ты будешь чувствовать, что конкурентоспособен.

Но если что-то слишком тесное, это уже будет как пережиток времени, когда родители покупали одежду тебе десять лет назад. Поэтому ищи и находи золотую серединку. И все будет просто замечательно!