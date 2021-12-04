К твоему вниманию простой, но эффективный комплекс упражнений, которым поделился фитнес-тренер Остин Граветт. С его помощью ты сможешь работать над своим прессом, тратя мало времени. Как насчет того, чтобы уделять этой зоне хотя бы 4 минуты в день? Верим, столько у тебя точно найдется.
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Пора поговорить о 4 шагах в 4-минутной тренировке на пресс, которая оживит твою домашнюю рутину. Не стесняйся использовать своего любимца, если хочешь,
– в шутку написал Остин, занимающийся рядом со своим маленьким псом.
Как накачать пресс за 4 минуты в день
- Подъем ног с перекрещиванием
- Морская звезда с дотягиванием руки до противоположной ноги
- Подъем ног вверх
- Российский твист с V-подъемом
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Особенность этого комплекса заключается не только в сбережении времени, но и в том, что его можно добавлять к своей привычной тренировке. Если ты только взялся за работу над собой, то 4 минуты физической активности в день однозначно положительно повлияют на тебя, и ты уже не захочешь останавливаться.
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Текст публикации Остина Граветта:
Пора поговорить о 4 шагах в 4-минутной тренировке на пресс, которая оживит твою домашнюю рутину. Не стесняйся использовать своего любимца, если хочешь.
Подъем ног с перекрещиванием
Морская звезда с дотягиванием руки до противоположной ноги
Подъем ног вверх
Российский твист с V-подъемом