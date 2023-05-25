Об этом в своем телеграме рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Если говорить о гривневом эквиваленте, то говорится о 23,3 миллиона гривен.

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OnlyFans поддерживает ВСУ

Еще вопрос нужно ли декриминализировать порнографию будут?

– отметил Железняк.

По словам главы финансового Комитета Даниила Гетьманцева, "Налог на Google" в этом году уже принес нашему бюджету 3,2 миллиарда гривен.

Что касается OnlyFans, то компания не только пополнила государственную казну. Заметим, что этот сервис вышел с территории страны-агрессора, а также финансирует исключительно наше войско, приближая Украину к победе.



OnlyFans популярен среди создателей взрослого контента / Фото Иван Черничкин, "Заборона"

Заметим, что сервис OnlyFans был запущен в Великобритании. Первоначально он был рассчитан на возможность создателям контента получать деньги за свою работу. Со временем он стал безумно популярным среди создающих контент для взрослых. С помощью сервиса можно получать доступ к эксклюзивным публикациям за ежемесячную подписку.

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Если вернуться к "Налогу на Google", то закон о нем Верховная Рада приняла в июне 2021 года. Он обязывает интернет-гигантов, продолжающих свою деятельность в Украине, платить налоги в бюджет.