Собственно они сделали массовый перерыв в мастурбации во время коронации Чарльза III. Правда, сразу же после этого наверстали потраченное время. Разберемся вместе, что рассказывает статистика.

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Что показала статистика PornHub

Трафик просмотра страниц, собранный PornHub, показал, как изменялись тенденции просмотра порно в стране в течение дня во время субботней церемонии 6 мая и после нее.

Данные показали, что британцы на время приостановили просмотр контента для взрослых, пока короновали короля Чарльза. Самый низкий трафик наблюдался в 11 утра, в момент начала церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Показатели начали резко падать примерно за час до начала первой части процессии из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство, вероятно, из-за удушающих национальных монархических настроений.

Данные показывают колебания количества просмотров страниц PornHub по сравнению со среднестатистическим днем:



Статистика просмотров порно / Скриншот

В пиковый момент количество людей, смотрящих порно по всей стране, упало на 10,4% ниже среднедневного показателя. Великобритания, казалось, была полностью поглощена королевской лихорадкой.

С миллионами пользователей каждый из этих процентов, по данным PornHub, означает "сотни тысяч людей, пропускающих свой утренний визит в PH".

Когда началась церемония в аббатстве, количество развлекавшихся людей снова начало расти. К 13:00 баланс удалось восстановить, но вскоре все пошло в обратном направлении.

Когда королевская процессия должна была вернуться в Букингемский дворец около 13:30, народ пошел в обратном направлении, с новой силой заходя на порносайты.

К 14:00, когда король Чарльз счастливо вернулся в свой дворец, Великобритания ускорила темп, что привело к всплеску просмотров страниц на 7,7% выше среднего.

Это может быть всплеск патриотического энтузиазма или потому, что у людей был исходный, и у них было больше возможностей посетить PornHub,

– говорит представитель ресурса.

Он добавил, что люди "нашли время позже днем, чтобы посетить сайт, когда обычно они бы этого не сделали".

"Хотя PH не называет конкретного количества пользователей, можно с уверенностью сказать, что коронация, возможно, изменила график нескольких сотен тысяч субботних посетителей сайта", – говорят в издании.

Жители северо-востока, похоже, больше всего заинтересовались происходящим в Вестминстере: у них на 25% снизился уровень просмотра порно в субботу.

Между тем, добрые люди на юго-западе были явно менее озабочены, с падением обычного трафика всего на 1%.

В столице количество просмотров снизилось на 7%.



Распределение спада просмотров по регионам / Скриншот

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К слову, в Украине тоже внимательно следили за коронацией Чарльза ІІІ. Но, конечно, не настолько, чтобы отказывать себе в приятном. Правда, статистику в этот день по всему миру PornHub не изучал.