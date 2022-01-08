Фитнес-тренер Иван Иванов из Болгарии рассказал, почему тебе не следует поднимать тяжелый вес, чтобы наращивать мышцы. Прислушайся к советам эксперта, чтобы облегчить свои шаги навстречу телу мечты!

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Тренер призвал перестать убивать себя тяжелым весом, и вот почему.

Он подчеркивает, что вес, который ты поднимаешь, не имеет значения. Особенно если ты не можешь его контролировать. Целиком и полностью полагаться на инерцию не стоит, ведь это не позволит тебе работать над телом своей мечты.

Также он рекомендует не усложнять тренировку, если приходится жертвовать формой или качеством исполнения. Ты же помнишь, что каждое повторение должно быть правильным. В противном случае пользы не будет.



Никогда не жертвуй формой и качеством исполнения / Фото Anastase Maragos

Если приходится жертвовать диапазоном движений, это тоже не очень правильное решение. Лучше взять немного меньший вес, который позволит в полной мере раскрыть возможности твоего тела и физической формы.

Эксперт напомнил, что твои мышцы растут при наличии стимула. И это, подчеркивает он, необязательно должно быть благодаря тяжелому весу.

Иван Иванов отмечает, что плохой контроль и качество исполнения в паре с тяжелым весом не позволят тебе достичь желаемого результата. Более того, у тебя просто повысятся шансы травмироваться.

А еще ты тратишь свое время на тренировки, у которых нет никаких результатов со временем. Об этом также следует помнить, если ты задался целью очень быстро нарастить мышечную массу.

Замечательная форма и отличное качество исполнения, диапазон движений, темп, интенсивность работы и частота гораздо важнее,

– отмечает он.



Каждое повторение должно быть контролируемым / Фото Alonso Reyes

Тебе нужно расставить приоритеты и перестать вредить себе во время походов в тренажерный зал. Это позволит тебе не только разумно работать над своим телом, но и делать это без ущерба организму. Более того, ты минимизируешь травматизм, из-за которого многие просто перестают тренироваться.

Важно понимать: измерять свой прогресс только с учетом того веса, который ты способен поднимать, – не лучшая идея.

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Запомни раз и навсегда, что простой и необдуманный подъем тяжелого веса не тождественен с результативностью. Работай над своим телом постепенно. Со временем ты сам почувствуешь, что нуждаешься в определенном усложнении. И только после этого можешь смело браться за него. Это позволит избежать травматизма и продолжать работу над телом своей мечты!

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Текст публикации Ивана Иванова

ВАМ НЕ НУЖНО поднимать тяжелые весы, чтобы расти.