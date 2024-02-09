Мы никогда не отказываемся от планов или дел ради важных вещей в нашей жизни, но всегда относимся к своему здоровью как к последней инстанции. Хотя именно здоровье должно быть нашим приоритетом. Однако, между всеми твоими делами и работой, ты можешь найти время для своего тела и заниматься спортом различными способами.

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1. Измени способ добираться на работу

Многие из нас используют свои транспортные средства для передвижения, что только делает нас вялыми. Самое время начать первый шаг к физическим упражнениям с простой пробежки, использования велосипеда для поездок на работу или общественного транспорта. Время в пути увеличится, а график станет более изнурительным, однако шаги, которые ты будешь делать на пути к месту назначения, помогут тебе оставаться в форме. Это лучший вариант сэкономить деньги на проезд, а также лучше, чем пользоваться такси.



Попробуй добираться на работу на велосипеде / Фото marymarkevich

2. Выбирай веселые развлечения

Поддерживать форму не всегда означает обязательно идти в спортзал. Ты также можешь выбрать упражнения, которые будут держать тебя в тонусе и приносить удовольствие. Что-то, что даст тебе мотивацию идти и учиться, где ты активно двигаешь мышцами и чувствуешь желание тренироваться. Можно выбрать серфинг, танцы, йогу, плавание, скалолазание, боевые искусства, бокс и многие другие виды деятельности.

3. Выстрой распорядок дня

Так же как у тебя расписан рабочий день – посещение офиса, выполнение поручений и прием пищи, – так же попробуй создать пространство для своей активности, которое ты сможешь вписать в свой плотный график.

Тебе не нужно прилагать чрезмерных усилий для создания такого пространства, но выбирай такие виды деятельности, которые потребуют твоего внимания на короткий период, но дадут результат через некоторое время. Однако, в конце концов, мотивация и соблюдение плана остаются ключом к успеху.

4. Поднимайся по лестнице

Лифт должен подниматься вверх, но всегда помни, что он не заставляет твой пульс ускоряться. Если ты живешь в многоэтажном доме, то не пользуйся лифтом. Начни лучше подниматься по лестнице на несколько этажей, пока не достигнешь места назначения. Подъем и спуск по лестнице дважды или даже трижды в день может помочь ускорить кровообращение и зарядить твое тело энергией, поддерживая тебя в форме.



Также важно подниматься по лестнице / Фото Drobot Dean

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Воспользуйся этими хитростями. Пусть они помогут тебе поддерживать свое тело в тонусе тогда, когда на походы в спортзал совсем нет времени.

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