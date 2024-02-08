Так считает гарвардский палеоантрополог Дэниел Либерман. Как сообщает Xataka, в своей книге под названием "Физические упражнения" исследователь объясняет, что не существует никаких научных доказательств того, что люди вообще созданы для занятий спортом.

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Изучив все, что есть об этом с эволюционной, антропологической и биологической точек зрения, эта одержимость, которая существует сегодня, тренировками в спортзале или марафонами, не является типичной для нашего вида.

Но на этом профессор не останавливается, потому что идет дальше и объясняет, что, вопреки тому, что мы себе представляем, большинство наших предков не стояли на ногах и не двигались целыми днями. Есть исключения, но общее правило заключается в том, что они проводили большую часть дня сидя.

Мало что изменилось, не так ли? Они, ждали, пока добыча попадет в их ловушки, или же заполнили время, как мы, приклеены к компьютеру или мобильному телефону. Конечно, им приходилось ходить за всем, а нам – нет, но бегать не входило в их планы. Разве в случае, чтобы не стать чьей-то добычей.

Значит ли это, что все это ложь и мы на самом деле можем быть здоровыми и счастливыми, сидя дома на диване, не двигаясь? Совсем нет. Либерман четко дает понять, что, несмотря на то, что наш метаболизм быстрее, чем у других млекопитающих, еще одна причина, почему, по мнению эксперта, мы эволюционировали так, чтобы очень мало двигаться, это не является оправданием для того, чтобы быть "ленивыми".



Эксперт призывает ежедневно ходить и не сидеть слишком долго / Фото ASPhotofamily

Палеоантрополог советует ходить каждый день (то ли знаменитые 10 000 шагов, или даже меньше – это тоже полезно), а также не проводить более 45 минут сидя. Другими словами, делай небольшие перерывы на пару минут во время работы, чтобы размять ноги, гуляй, когда выходишь из офиса, ходи пешком домой, если работаешь неподалеку.

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Движение полезно и необходимо, и, конечно, бег тоже. Что мы всегда должны помнить, так это то, что слишком много всего может быть контрпродуктивным в итоге. Поэтому не зацикливайся на спорте или диете. Все всегда лучше, если делать это с умом.

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