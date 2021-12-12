От Столпов Творения к Оку Бога: галактики и туманности в блестящих фото Коннора Матерна

12 декабря 2021 , 08:43
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Источник:

24 канал

Астрофотограф, астроном и геолог Коннор Матерн делает действительно замечательные фотографии космоса. И, что важно, показывает их в соцсетях.

Сначала у Матерна не было даже достаточно денег на серьезную фототехнику, и снимки он делал на смартфон. Но что может помешать мечте? Когда Матерн разжился на серьезную технику, его карьера астрофотографа быстро взлетела.

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Коннор Матерн и его масштабные изображения уникальных космических объектов

Коннор Мэттерн – планетарный ученый из Университета Луизианы в Соединенных Штатах Америки, специализирующийся на фотографировании таких явлений как "Конская Голова" и "Туманность Пламя".

В 2018 и 2019 Матерн фигурировал в шорт-листе лучших астрономических фотографов. Его работы обладают яркостью, уникальным кадрированием и композицией, драматизмом, величием, и дарят зрителям ощущение масштаба.


Столбы Творения / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Туманность Тарантул / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Галактика Сомбреро / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Галактика Мессье 106 / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Око Бога в Туманности Улитка / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Туманность Сердце / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Туманность Интегрированного Потока / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Галактика Андромеда / Фото с инстаграма Коннора Матерна

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Галактика Антенны / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Туманность Краб / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Галактики Глаза / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Туманность Лебедь / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Туманность Воющего Волка / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Туманность Дельфин / Фото с инстаграма Коннора Матерна


Галактика Кентавра / Фото с инстаграма Коннора Матерна


А это так, для настроения – мы же в предвкушении Рождества / Фото с инстаграма Коннора Матерна

Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.
Автор: Олесь Друкач