От Столпов Творения к Оку Бога: галактики и туманности в блестящих фото Коннора Матерна
Источник:24 канал
Астрофотограф, астроном и геолог Коннор Матерн делает действительно замечательные фотографии космоса. И, что важно, показывает их в соцсетях.
Сначала у Матерна не было даже достаточно денег на серьезную фототехнику, и снимки он делал на смартфон. Но что может помешать мечте? Когда Матерн разжился на серьезную технику, его карьера астрофотографа быстро взлетела.
Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.
Коннор Матерн и его масштабные изображения уникальных космических объектов
Коннор Мэттерн – планетарный ученый из Университета Луизианы в Соединенных Штатах Америки, специализирующийся на фотографировании таких явлений как "Конская Голова" и "Туманность Пламя".
В 2018 и 2019 Матерн фигурировал в шорт-листе лучших астрономических фотографов. Его работы обладают яркостью, уникальным кадрированием и композицией, драматизмом, величием, и дарят зрителям ощущение масштаба.
Столбы Творения / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Туманность Тарантул / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Галактика Сомбреро / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Галактика Мессье 106 / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Око Бога в Туманности Улитка / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Туманность Сердце / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Туманность Интегрированного Потока / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Галактика Андромеда / Фото с инстаграма Коннора Матерна
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Галактика Антенны / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Туманность Краб / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Галактики Глаза / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Туманность Лебедь / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Туманность Воющего Волка / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Туманность Дельфин / Фото с инстаграма Коннора Матерна
Галактика Кентавра / Фото с инстаграма Коннора Матерна
А это так, для настроения – мы же в предвкушении Рождества / Фото с инстаграма Коннора Матерна