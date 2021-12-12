От Столпов Творения к Оку Бога: галактики и туманности в блестящих фото Коннора Матерна

Астрофотограф, астроном и геолог Коннор Матерн делает действительно замечательные фотографии космоса. И, что важно, показывает их в соцсетях.

Сначала у Матерна не было даже достаточно денег на серьезную фототехнику, и снимки он делал на смартфон. Но что может помешать мечте? Когда Матерн разжился на серьезную технику, его карьера астрофотографа быстро взлетела.

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Коннор Матерн и его масштабные изображения уникальных космических объектов

Коннор Мэттерн – планетарный ученый из Университета Луизианы в Соединенных Штатах Америки, специализирующийся на фотографировании таких явлений как "Конская Голова" и "Туманность Пламя".

В 2018 и 2019 Матерн фигурировал в шорт-листе лучших астрономических фотографов. Его работы обладают яркостью, уникальным кадрированием и композицией, драматизмом, величием, и дарят зрителям ощущение масштаба.



Столбы Творения / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Туманность Тарантул / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Галактика Сомбреро / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Галактика Мессье 106 / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Око Бога в Туманности Улитка / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Туманность Сердце / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Туманность Интегрированного Потока / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Галактика Андромеда / Фото с инстаграма Коннора Матерна

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Галактика Антенны / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Туманность Краб / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Галактики Глаза / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Туманность Лебедь / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Туманность Воющего Волка / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Туманность Дельфин / Фото с инстаграма Коннора Матерна



Галактика Кентавра / Фото с инстаграма Коннора Матерна



А это так, для настроения – мы же в предвкушении Рождества / Фото с инстаграма Коннора Матерна

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.