Сегодня же поговорим о другом типе событий. О том, когда непростые решения спортсменов приводили одновременно и к большому триумфу, и к личной трагедии.

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Против войны

В 1965 году боксер Кассиус Клей завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. Это имя знают не все, а вот другое – очень известное.

Кассиус Клей уже на следующий день после победы заявил, что является членом "Нации ислама" (это афроамериканская религиозная и националистическая организация) и сменил свое имя на Мохаммед Али.

Более того, Али отказался служить в армии США и активно выступал против войны во Вьетнаме. За что ныне легендарный спортсмен даже был лишен чемпионского титула, лицензии на участие в боях и паспорта.

К счастью, в 1971 году эти приговоры отменили.



Кассиус Клей, когда он еще не сменил имя / Фото WIZARD GALLERY

Ради мечты

У знаменитого велосипедиста Лэнса Армстронга диагностировали рак. Врачи даже говорили, что состояние безнадежное.

Но спортсмен победил болезнь и 7 раз подряд финишировал первым в общем зачете в Тур де Франс с 1999 по 2005 год.

Его пример вдохновил многих людей к борьбе с раком и настойчивому движению к своей мечте.

Впоследствии выяснилось, что Армстронг принимал допинг и в 2012 году все титулы у него забрали. Но это уже совсем другая история.



Лэнс Армстронг – в любом случае победитель / Фото Imago