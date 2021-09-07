Как открыть консервы без открывалки: три простых способа

7 сентября 2021 , 08:08
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Источник:

Art of Manliness

Не такая уж и редкая ситуация, когда в холодильнике лежат консервы, а открывалка неизвестно где потерялась. Так вот, это точно не та ситуация, когда можно начинать паниковать.

Есть и другие интересные и простые способы открыть банку. Поскольку делают консервы из сравнительно тонкого алюминия, то и открыть их можно с помощью подручных средств, которые есть у каждого.

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Как открыть банку без открывашки

Маленьким кухонным или карманным ножом

Способ самый простой и доступный.

  • Держи нож вертикально острым концом к банке, близко к ее краю.
  • Крепко схвати одной рукой банку, другой – ручку ножа.
  • Нажми прямо вниз – и проколи банку.
Теперь важно: вытащи нож и повтори эту же операцию – столько раз, сколько потребуется, чтобы банка открылась!
  • То есть, резать или пилить ножом консервы после первого же прокалывания не надо.
  • Так и лезвие может затупиться.
  • И в пищу может попасть мелкая стружка.

Ложкой

Способ немного сложнее и требует больше усилий.

  • Нужно взять металлическую ложку.
  • И сильно тереть ее краем внутри ободка банки.
  • В конце концов, тебе удастся протереть ее крышку.

Камнем

И, пожалуй, самый сложный способ – если уж ни ножа, ни ложки под рукой нет.

  • Возьми банку, положи ее вверх дном на плоский камень – и три.
  • Энергично настолько, чтобы она начала протекать.
  • Потом аккуратно возьми банку и сожми ее руками – крышка откроется.


Инструкция в фото (нажми для увеличения) по открытию банки / Фото Art of Manliness

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Автор: Олесь Друкач