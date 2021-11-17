Как отрастить красивые и пышные усы в этом Movember: 3 простых шага
Источник:GQ
Отращивание усов в ноябре может спасти жизнь. По крайней мере, с этой идеей появился Movember 18 лет назад. Эта международная благотворительная акция финансирует более 1250 исследовательских программ по всему миру, связанных с разными аспектами психического и физического здоровья мужчин. В частности, рак простаты и яичек, малоподвижный образ жизни или профилактика суицидов.
Movember также направлен на то, чтобы общество осознало важность ранней диагностики. Ведь именно она является ключом к успеху. Если и ты решил присоединиться к этой акции, то лови несколько советов, как вырастить пышные и красивые усы, которые, собственно, символ этой акции.
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1. Выбери идеальную форму
Сезар Парра, директор парикмахерской Homine Madrid в лондонском стиле, подтверждает, что усы, которые в тренде этой осенью – пирамидальные, несколько выбриты в центральной части и постепенно опускаются до края губы.
Стоит выбрать форму, которая подходит тебе / Фото Gavin Allanwood
Они не очень толстые, не скатываются по губам и отлично смотрятся. Есть также тенденция к усам английского стиля или аристократическим. Они более плотные, чем раньше, и выведены в кривизну на кончике. И beardstache – сочетание бороды и усов, в которых борода значительно опущена,
– добавляет он.
2. Позаботься об уходе
Чтобы усы выглядели так, будто ты только что вышел из барбершопа, дома нужен минимальный уход. Для этого тебе понадобятся ножницы с прямыми лезвиями и расческа с мелкими зубчиками. Все для того, чтобы расчесывать и подстригать непослушные волосы. Особенно по сторонам, которые бесконтрольно растут и могут испортить внешний вид.
- Эксперты спорят: делать это, когда усы мокрые или сухие. Здесь уже методом проб ты обнаружишь сам, как растительность на твоем лице себя ведет во время ухода.
3. Добавь немного экспериментов
Усы средней и короткой длины дают мало возможностей для творчества. А вот длинные и густые усы позволяют экспериментировать и играть как с формой, так и с отделкой.
Пышные и густые усы позволяют экспериментировать / Фото Gursimrat Ganda
Если это твой случай, то стоит купить специальный воск для усов. С его помощью можно, например, приподнять кончики усов. Так ты будешь напоминать Сальвадора Дали. Для этого необходимо нанести небольшое количество продукта между большим и указательным пальцами и равномерно пройтись по тем участкам, которым ты хочешь придать форму.
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До конца ноября осталось еще немного времени. А это значит, что у тебя есть возможность не только присоединиться к Movember, но отрастить густые и красивые усы. Почему бы не начать уже сегодня?