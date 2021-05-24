И нам уже очень интересно узнать, что же такого подготовил профессиональный спортсмен. Подозреваем, что Пол Олимп не слишком обрадуется тому количеству задач, которые перед ними будут стоять на этот раз.

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"Обычно он не занимается фитнесом. Он сильный. Когда он пришел, он приседал со штангой 205 килограммов. Так что это будет весело", – отметил Джордж.

Джордж начинает с того, что тренирует Пола в его первой попытки рывка со штангой. Несмотря на то, что он новичок, атлет сразу может вырвать 70 килограммов, а после пары раундов он готов подняться в весе и попробовать сделать 100 килограммов.

"Большинство спортсменов кроссфита будут тренироваться годами, чтобы сделать рывок на 100 килограммов. Пол впервые схватил, и он это делает", – говорит Джордж.

Смотри, как Пол Олимп выполняет первую тренировку с кроссфита:

Олимп не может завершить рывок мышц, и это первый момент, когда он действительно начинает подозревать, что тренировка с Джорджем будет сложнее, чем кажется.

"Обычно я делаю 3 становые тяги, отдыхаю около 5 минут, а затем снова делаю становую тягу, поэтому это немного другое! Это шок для тела", – подчеркивает пауэрлифтер.

После рывков Джордж описывает в общих чертах следующие упражнения:

на Олимпа ожидает 4 Бэрпи с гантелями, 4 прокачки мышц со штангой, 40 дабл-Андов, выполненных в течение 10 раундов.

После короткого отдыха они берут на себя вторую порцию задач:

спринт на 20 калорий на штурмовом байке, а также 20 пальцев на перекладине на 6 раундов.

В конце видео Джордж приветствует Олимпа с его первой тренировкой с кроссфита. Но сам пауэрлифтер шутя отмечает, что едва не умер после всех этих испытаний. Мы и не удивлены, ведь кроссфит – это тебе не просто "железо" таскать.