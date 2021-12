Однако новое исследование намекает, что это произошло куда раньше. Предыдущие оценки зарождения кратонов могли быть ошибочными, а на самом деле они вынырнули 3,3 – 3,2 миллиарда лет назад.

Когда на Земле появились первые континенты: новые данные в науке

Ученые из Университета Орегона в США заявили (в своей новой научной работе, опубликованной 8 ноября в Proceedings of the National Academy of Sciences ), что первые континенты на Земле (кратоны) могли появиться на самом деле раньше, чем считалось.

Что считали раньше

Геологи уже знали, что, по крайней мере, часть кратонов появилась более 3 миллиардов лет назад. Однако:

Ранее считалось, что из воды тогда торчали только небольшие участки земли (тектонические плиты, какими мы их знаем сейчас, еще не были сформированы).

А мол, окончательно континенты вынырнули из Мирового океана примерно 2,5 миллиарда лет назад.

А что говорят в новом исследовании

Итак, континенты частично торчали из воды еще 3,4 миллиарда лет назад? Да, но:

Теперь ученые нашли (как минимум на территории Сингбхума на востоке Индии) осадочные породы того времени, образованные из разбитых кусков других пород, подвергшихся эрозии и выветриванию.

Такие породы могли образоваться только после того, как земля прорвалась через поверхность ранних океанов на Земле.

Что важно: "карманы" древних осадочных пород обнаруживали и в других местах, и анализы показали, что все они образовались примерно в одно время. Простыми словами, это означает, что большая часть древнего кратона подвергалась воздействию воздуха и проточной воды именно одновременно.



Выявить возраст первых континентов помогли осадочные породы и цирконы / Фото unsplash

Что помогло установить возраст первых континентов

Решающим фактором стали крохотные кристаллы – цирконы , содержащие радиоактивный элемент уран.

Мы вытаскиваем цирконы из скал – это очень утомительный процесс. Можете себе представить, найти цирконы – это все равно что найти иголку в стоге сена,

– объяснил Приядарши Чоудхури из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия.

И это правда, потому что зернышки циркона – едва ли несколько десятков микронов в поперечнике. Ну да ладно, вытащили. Что дальше?

Далее цирконы подвергают лазерному анализу, выявляют их химический состав с помощью масс-спектрометрии.

Как известно, уран разлагается на свинец с фиксированной скоростью, так что в ходе исследования соотношения урана и свинца в каждом образце ученые смогли определить возраст пород.