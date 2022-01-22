Первый и второй законы Кеплера: как мы узнали о движении планет Солнечной системы
Источник:Space.com
Это история о том, как детское увлечение изменило историю развития науки. История об Иоганне Кеплере, который сформулировал три важнейших закона в астрономии.
Итак, кто такой Иоганн Кеплер? И в чем суть его первого и второго законов? Рассказываем.
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Что люди Европы знали о движении планет в Солнечной системе до Кеплера
Иоганнес Кеплер очертил законы движения планет в начале XVII века. До тех пор рассуждения европейских людей о Солнечной системе и космосе в целом были хаотичными.
- Под влиянием христианской религии, которая называла Землю и человека венцом творений Бога, средневековая наука также считала Землю центром и Солнечной системы, и в целом Вселенной.
- Естественно, модели гелиоцентрические (предполагавшие, что не Солнце летает вокруг Земли, а наоборот) тоже были, и много – от Аристарха Самосского в Древней Греции до Николая Коперника в XVI веке.
Однако они рисовали орбиты планет правильными кругами. Законы же Кеплера объясняют звезду не как центр модели, а как фокусную точку, вокруг которой планеты движутся с переменной скоростью, зависимой от расстояния до звезды.
Кто такой Иоганнес Кеплер
Иоганн (Йоганнес) Кеплер родился в 1571. И увлекся астрономией еще с детства, наблюдая за кометой в 1577, затем – за лунным затмением в 1580. Увлечение длилось всю его жизнь.
- В 1600 году этот немецкий астроном и математик посетил Прагу, чтобы работать с известным ученым Тихо Браге.
- Тот видел потенциал Кеплера, и, говорят, даже немного завидовал ему.
Не раскрывая всех собственных подсчетов, Браге дал Кеплеру задачку – изучить орбиту Марса. И вот…
Тихо Браге и Иоганнес Кеплер / Иллюстрация с твиттера 1571johannes
И вот пока Браге совершенствовал свою геоцентрическую модель Солнечной системы (то есть с Землей в центре), Кеплер начал понимать, что не все так просто.
Первый и второй законы Кеплера
Орбита Марса плохо вписывалась в геоцентрическую модель. Плохо вписывалась она и в ранние модели Коперника, в которых орбиты планет выглядели как идеальные круги. Так Иоганн Кеплер и выяснил, что орбиты планет больше похожи на эллипсы.
Итак, имеем первый закон Кеплера: "Орбита планеты является эллипсом с Солнцем в одном из двух фокусов".
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Что это за два фокуса?
- Здесь нужно добавить немного математики и привести определение: эллипс – это линия вокруг двух точек фокусов, причем сумма расстояний до этих фокусов одинакова для каждой точки на линии.
- По Кеплеру, звезда находится в одной (приблизительно) из этих точек фокусов, а планета движется по линии эллипса (также, конечно, приблизительно).
Почему так?
- Планета и ее звезда вращаются вокруг общего центра масс, но масса звезды намного больше, чем масса планеты.
- Этот центр масс не просто расположен ближе к звезде, а вообще часто лежит даже под ее поверхностью.
Логично, тут же выплывает и второй закон Кеплера: когда планета находится ближе всего к своей звезде (в точке перигелия), то двигается быстрее всего. И наоборот, когда планета летит наиболее далеко от звезды (в афелии), то двигается медленнее всего.
А вот третий закон Иоганнес Кеплер сформулировал лишь спустя десять лет после первых двух. Подробно о нем – в следующей статье (ожидай на Men 24 утром воскресенья 30 января).Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.