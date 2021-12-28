Как двигается галактика? Какое долго вращается вокруг центра? Сколько весит? Рассказываем.
Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.
Куда летим: галактическая юла
Относительно позиций рукавов (если вспомнишь, о них мы упоминали раньше) у ученых продолжаются дискуссии, потому что:
- Диск галактики не плоский, а деформированный.
- А еще и двигается как шаткая юла.
Колебание этой юлы – фактически, гигантская волна – вращается вокруг галактического центра за 600 – 700 миллионов лет. Звезды же в диске, что интересно, вращаются быстрее.
- Для сравнения, наше Солнце облетает центр Млечного Пути за 230 миллионов лет.
- Астрономы даже предположили, что эта волна – не "родная", а следствие давнего столкновения с другой галактикой.
Структура Млечного Пути, если "взглянуть" сверху галактического диска / Фото NASA
За гранью: таинственная тьма
За краем диска Млечный Путь еще не заканчивается. Вокруг него есть:
- Шаровые скопления и коллекции древних звезд.
- А еще примерно 50 карликовых галактик.
Все это окружает сферический ореол пыли и газа, который, представь себе, вдвое шире самого диска.
- Более того, астрономы считают, что вся галактика встроена в еще больший ореол – невидимой темной материи (но поскольку она не излучает свет, то о ее присутствии можно судить разве что косвенно – по гравитационному влиянию на движение звезд в галактике).
- Расчеты показывают, что это загадочное вещество составляет до 90% от массы галактики.
К слову о массе. Млечный Путь, говорят ученые, совокупно с темной материей весит 1,5 триллиона солнечных масс.