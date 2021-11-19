Эффектные кадры Натали Росер сделала во время отдыха в Сиднее. И мы, будем откровенны, тоже не отказались бы от такого офиса. А то уже не греют ни батареи, ни горячие коктейли.
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Поклонникам Натали Росер безумно понравились фото, которыми она поделилась в сети. Поэтому они засыпали красавицу не только лайками, но и были максимально щедрыми на комплименты. Традиционно лови лучшие из них, а после этого айда любоваться кадрами:
- "Самая красивая девушка в сети";
- "Ты просто безупречна";
- "Вау, просто невозможно оторвать взор";
- "Ты очень сексуальна";
- "Ангел, в которого просто невозможно не влюбиться";
- "Тебе очень подходит лето";
- "Соблазнительная малютка";
- "Абсолютно потрясающая";
- "Очень милая и очень горячая".
Натали Росер снялась в бикини во время отдыха / Фото с инстаграма Росер
Натали Росер снялась в бикини во время отдыха / Фото с инстаграма Росер
Натали Росер снялась в бикини во время отдыха / Фото с инстаграма Росер
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Мы просто в восторге от Натали Росер. Оно и не удивительно, ведь модель регулярно радует нас горячими фотографиями. И чтобы не пропустить порцию свеженького, – подпишись на нее. Гарантируем тебе понравится то, что она публикует в сети.