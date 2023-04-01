Да, поцелуи – одна из самых недооцененных вещей во время секса. Правильный стиль поцелуев может подарить максимальное возбуждение. И это особенно актуально в случаях, когда на полноценную прелюдию у вас не было достаточно времени или терпения.

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Если ты хочешь поразить свою партнершу в постели, тебе нужно сосредоточиться на том, как правильно целоваться. В частности, во время секса. И мы дальше расскажем, на чем нужно сделать акцент.

1. Начни медленно

Поцелуи во время секса – не просто обмен слюной, это создание связи. Следовательно, начинать следует очень медленно. Начни с нежных поцелуев в губы, а затем постепенно наращивай темп, когда ситуация обострится. Исследуй языком рот партнерши и позволь страсти одержать верх.

Как ты понял, лучше для этого процесса подойдет классическая миссионерская позиция. Здесь и зрительный контакт, и возможность целоваться без преград.

2. Обрати внимание на язык тела

У каждого из нас есть разные предпочтения, когда речь идет о поцелуях. Если твоя партнерша отстраняется или испытывает дискомфорт, замедли темп или измени подход. Если ей это нравится, и она реагирует положительно, покажи свои лучшие движения и не стесняйся исследовать и экспериментировать.



Обрати внимание на то, как она реагирует на поцелуи / Фото Lookstudio

3. Используй руки

Не следует недооценивать возможности рук во время поцелуя. Поцелуй – это не только контакт губ. Используй руки, чтобы прикасаться и ласкать тело своей партнерши. Это поможет усилить близость и подарит вам обоим максимальное удовольствие.

4. Разнообразь

Разнообразие – это специя жизни, и то же касается поцелуев во время секса. Попробуйте разные виды поцелуев, изменяйте темп и интенсивность. Это сделает процесс увлекательным. И твоя партнерша однозначно будет благодарна тебе за возможность попробовать что-нибудь новое.



Добавляй определенное разнообразие поцелуям / Фото gpointstudio

5. Не забывай дышать

Когда становится горячо и тяжело, легко забывать о дыхании. Обязательно делай глубокие вдохи между поцелуями во избежание головокружения. Ты также можешь использовать дыхание партнерши как ориентир для собственного дыхательного ритма. А если вы вдвоем в одном ритме, тяжелое дыхание может сделать настроение более сексуальным.

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Не стоит недооценивать поцелуи. Во время секса они помогают расслабиться, поддерживать требуемый между вами заряд. А еще это в разы увеличивает близость меж вами. Так что целуйтесь на здоровье.