Ученые провели очередное исследование. Его результаты помогли понять, что толкает людей на принятие такого решения. Любопытно, что конфликты входят в перечень самых популярных причин.

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Почему люди подают на развод

Согласно результатам исследования, чаще всего среди причин, побуждающих к разводу, называют:

отсутствие обязательств (75% опрошенных),

измену (59,6%),

частые семейные конфликты и ссоры (57,7%),

брак в молодом возрасте (45,1%),

финансовые проблемы (36,7%),

злоупотребление психоактивными веществами, такими как наркотики и алкоголь (34,6%),

домашнее насилие (23,5%),

проблемы со здоровьем (18,2%),

отсутствие поддержки со стороны семьи (17,3%).



Что стало последней каплей в браке / Фото freepik

Чтобы получить такие результаты, исследователи опросили 52 человека, переживших развод. И когда участников опроса спросили, должен ли их партнер прилагать больше усилий, чтобы сохранить брак, 65,8% мужчин и 73,8% женщин ответили, что их бывший муж или жена должны были прилагать больше усилий, чтобы предотвратить разрушение отношений.

Кроме того, когда участников спросили, должны ли они сами сделать больше, чтобы предотвратить развод, только 31,6% мужчин и 33,3% женщин ответили утвердительно.

Признаки того, что развод не за горами

Выявление признаков того, что ваши отношения могут приближаться к разводу, может быть болезненным, но это также может быть возможностью рассмотреть проблемы и искать решения. Вот некоторые признаки того, что ваши отношения могут оказаться под угрозой.



Эти признаки свидетельствуют, что под угрозой брак / Фото freepik

Ухудшение коммуникации: отсутствие эффективной коммуникации (или постоянно отрицательная и полная обид коммуникация) может свидетельствовать о том, что отношения в опасности. Если партнеры не могут выразить свои потребности, разрешить конфликты или вести содержательные разговоры, это может являться признаком того, что отношения находятся под угрозой.

отсутствие эффективной коммуникации (или постоянно отрицательная и полная обид коммуникация) может свидетельствовать о том, что отношения в опасности. Если партнеры не могут выразить свои потребности, разрешить конфликты или вести содержательные разговоры, это может являться признаком того, что отношения находятся под угрозой. Эмоциональный разрыв: нехватка эмоциональной и любовной связи может привести к ощущению, что пара удалилась и потеряла близость. Если один или оба партнера чувствуют, что больше не понимают и не поддерживают друг друга эмоционально, это может являться признаком того, что отношения в опасности.

нехватка эмоциональной и любовной связи может привести к ощущению, что пара удалилась и потеряла близость. Если один или оба партнера чувствуют, что больше не понимают и не поддерживают друг друга эмоционально, это может являться признаком того, что отношения в опасности. Отсутствие обязательств: причина номер один в новом исследовании – когда один или оба партнера демонстрируют отсутствие усилий по достижению общих целей, избегают ответственности или не заинтересованы в работе над отношениями. Это может являться признаком того, что брак находится под угрозой.

причина номер один в новом исследовании – когда один или оба партнера демонстрируют отсутствие усилий по достижению общих целей, избегают ответственности или не заинтересованы в работе над отношениями. Это может являться признаком того, что брак находится под угрозой. Неверность: наличие измены и, как следствие, нехватка доверия может быть чрезвычайно вредной для отношений. Если измены повторяются или вопросы доверия не решаются должным образом, это может привести к ухудшению отношений и, наконец, к разводу.

наличие измены и, как следствие, нехватка доверия может быть чрезвычайно вредной для отношений. Если измены повторяются или вопросы доверия не решаются должным образом, это может привести к ухудшению отношений и, наконец, к разводу. Постоянный конфликт: Если пары оказываются в ловушке повторяющихся конфликтов и не могут прийти к согласию или решить важные вопросы, отношения могут оказаться под угрозой. Отсутствие навыков разрешения конфликтов может привести к обиде и отчуждению.

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Важно отметить, что эти признаки не обязательно гарантируют развод. Но могут свидетельствовать о серьезных проблемах, требующих внимания и работы. Если в отношениях появляются какие-либо из этих признаков, желательно обратиться за профессиональной помощью, например, к семейной терапии, чтобы решить проблемы и исследовать возможности восстановления и примирения.

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