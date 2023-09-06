Но это невозможно. Это происходит каждый день, и иногда тебе просто нужно научиться играть в эту игру. Поход на собеседование – это часть процесса, это также немного ожидания, некоторые отказы, возможности, которые не так хороши, как звучат, и работа мечты, на которую существует большая конкуренция.

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Дело в том, что в нынешней ситуации найти работу – не самая простая и быстрая вещь в мире. Но, по мнению Лайзы Киркпатрик, написавшей об этом в блоге Ascend для Harvard Business Review, не всегда в этом виновата ситуация, а некоторые ошибки, которые ты можешь допускать, не осознавая этого.

По словам эксперта, могут произойти две вещи:

первая – ты присылаешь свое резюме, но тебя не приглашают на собеседование,

вторая – ты проходишь собеседования, но ни одно из них не дает тебе результатов, которых ты ждешь.

И в обоих вариантах принципиально проанализировать, что ты делаешь и как ты это делаешь. Айда знакомиться с 6 ошибками, тормозящими твой путь навстречу работе своей мечты.

1. Твое резюме написано плохо

Одной из причин, почему тебя могут пригласить на несколько собеседований или вообще не пригласить, то, что твое резюме написано неправильным языком. Оно не отражает твоих навыков и того, что ты можешь предложить, или сложным для понимания и чтения.

Важно, чтобы ты сложил его так, чтобы было легко понять, как твои навыки и опыт соответствуют тому, что ищут интересующие тебя компании. Оно не должно быть слишком длинным, не должно содержать орфографических ошибок и правильно освещать самые важные навыки, которыми ты обладаешь.



Позаботься о правильном заполнении резюме / Фото yanalya

2. Ты не исследуешь тенденции

По словам Киркпатрик, которая также является директором Центра управления карьерой в Школе менеджмента Келлога при Северо-Западном университете, существуют тенденции найма и поиска меняющихся со временем кандидатов.

Тебе следует исследовать эти тенденции, чтобы получить четкое представление о том, какие возможности существуют, какие вакансии имеют самые большие и самые лучшие предложения. Какие типы людей наиболее нужны и успешны в поиске работы, чтобы ты мог принимать наилучшие решения.

3. Ты не умеешь рассказывать истории

Киркпатрик объясняет, что для того, чтобы установить более тесную связь с человеком, который проводит с тобой собеседование, передать эмоции и убедить, что ты должен уметь рассказывать истории, главным образом свою историю.

Тебе следует выделить самые важные вещи, вызовы и твои уроки, подразумевая, что тебе не нужно рассказывать слишком долго и не нужно рассказывать всю историю своей жизни. Но сосредоточься на самых лучших моментах и на том, что ты действительно хочешь донести до собеседника.



Тебе нужно уметь рассказывать истории / Фото pressfoto

4. Ты не знаешь компанию, в которую подал заявку

Не провести небольшое исследование может быть очень плохой идеей, поскольку это приведет к тому, что ты не будешь знать, что им нужно от тебя, какие навыки они ищут или какие возможности трудоустройства.

Незнание этого усугубляет твои шансы оказаться не тем кандидатом, который им нужен, и это может быть причиной того, что ты не получишь собеседование или предложение работы.

5. Ты не демонстрируешь свои мягкие навыки

Мягкие навыки – это такие навыки, как коммуникация, стойкость и критическое мышление. Это не технические навыки, а элементы, которые могут помочь тебе лучше работать в команде, справляться с давлением и стрессом ежедневных вызовов, и это то, что ты тоже должен принять во внимание во время собеседования.

Важно показать, что ты обладаешь не только знаниями, но и навыками, чтобы быть хорошим коллегой, хорошим работником и человеком, который не сломается под давлением.

6. Ты не задаешь правильных вопросов

Прежде чем начать любой процесс, ты должен задать себе несколько вопросов, ты должен быть в состоянии ответить, что ты ищешь, что интересует тебя, сколько ты хочешь зарабатывать, какой ты хочешь видеть свою карьеру и на какие должности ты заинтересован претендовать. Чтобы ты мог принимать лучшие решения и быть лучше подготовленными. Чтобы у тебя было все необходимое для того, чтобы доминировать на собеседовании и произвести под него лучшее впечатление.

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Айда учиться на чужих ошибках. Это позволит тебе добиться успеха во время собеседования и получить желаемую работу.