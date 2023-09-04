А еще позволяет узнать, отвечаешь ли ты требованиям, имеешь ли необходимые навыки и знания для выполнения задач работы, на которую ты претендуешь. Именно поэтому важно научиться контролировать свои нервы и делать все правильно.

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Во время собеседования ты хочешь произвести наилучшее впечатление, но тебе тоже нужно убедиться, что хорошо продаешь себя, демонстрируя свою ценность и то, что ты можешь предложить. И есть некоторые вещи, которые тебе нужно сделать после этого, но успех в этой части процесса имеет большое значение и открывает многие двери.

По словам эксперта Psychology Today Сюзанны Краусс Витборн, люди часто недооценивают себя (иногда из-за того, что считают, что должны быть скромными и не выпендриваться, но доводят дело до крайностей), и это может значительно усложнить получение желаемого – от более высокой зарплаты до повышения на работе.

Сусанна Краусс Витборн говорит, что есть 3 шага (на основе исследования, проведенного Университетом Райхмана), которые можно и нужно принять во внимание, чтобы научиться лучше продавать себя. И не только на собеседованиях, но и в любой ситуации, когда ты хочешь что-нибудь получить. К примеру, на свидании или когда ты хочешь попросить о лучших условиях на работе, которую ты уже имеешь.

1. Думай о себе как о достойном наилучшего предложения

Ты должен походить на собственную команду поддержки. Неважно, это лучшая компания в мире, мало ли кто туда попадает, или большая конкуренция, ты должен начать процесс с мыслью, что ты заслуживаешь хороших возможностей и предложений. И что ты не должен соглашаться на плохое предложение только потому, что многие хотят ту же работу.

Ты должен учесть, что ты собираешься выполнять работу, что ты собираешься внести значительный вклад и что ты собираешься помочь компании достичь ее целей и развиваться. И именно поэтому ты заслуживаешь лучшего, что они могут тебе предложить.

2. Не забудь сделать встречное предложение

Многие считают, что они должны соглашаться на все, что им предлагают. Но это может привести к тому, что они останутся в проигрыше, получат не такое выгодное соглашение или начнут свою новую работу с очень низкой зарплатой.

Это нормально – сделать встречное предложение. Сначала ты должен выслушать их предложение (в исследовании говорится, что лучше сначала выслушать, а потом вести переговоры, так ты покажешь, что готов найти лучший вариант для всех и знаешь, чего заслуживаешь). Но ты тоже можешь вести переговоры и просить о некоторых вещах, которые тебе нужны, и таким образом ты сможешь добиться компромисса, когда у тебя будут лучшие варианты.



Не стесняйся делать встречное предложение / Фото aleksandarlittlewolf

3. Отпусти страх

Это может быть негативное мышление, самосаботаж, когда ты готовишься к собеседованию, но не попадаешь на него, потому что страх останавливает тебя, или ситуация, когда ты неправильно отвечаешь на вопросы, потому что не подготовился.

Что тебе следует сделать, так это подумать обо всем, что тебе может понадобиться для того, чтобы блистать на собеседовании (хороший наряд, хорошо заполненное резюме, хорошие ответы, пунктуальность и т.д.) и подготовить все заранее. Чтобы в день собеседования ты был хорошо подготовлен, с хорошим настроением и готов удивить наилучшим образом.

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Воспользуйся этими советами. Они помогут тебе добиваться желаемого результата и выходить после собеседования победителем!