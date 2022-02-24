А еще – воплощение крайне необычных правил, иногда даже удивительных. Однако их неукоснительно придерживаются спортсмены-олимпийцы.

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Строгие и необычные олимпийские правила

В фигурном катании запрещены сальто

Сальто назад – это круто и красиво, но в фигурном катании его делать нельзя. Разве после окончания соревновательной программы, на свой страх и риск и чисто для зрителей .

Замахнувшийся вторым получает меньше штрафного времени

Это о хоккее. Хотя бои в олимпийском хоккее бывают редко – возможно именно из-за этого правила. Спортсмены не хотят начинать драку, потому что получат 5 минут в штрафной зоне. А вот вступивший в драку уже после ее начала – только 2 минуты. Поэтому приобщиться к потасовке – едва ли не святое дело.

Баскетболисты могут делать данк, а вот висеть на обруче – нет

В олимпийском баскетболе разрешено делать данки. Однако игрокам не разрешено висеть на обруче после этого.

Мировые рекорды по плаванию спортсмены присылают по факсу

Одно из самых удивительных условий на Олимпиадах. Если пловец устанавливает мировой рекорд, он должен отправить свою запись по факсу. Да, по факсу. Рекорд не записывается автоматически.

Фехтовальщик не может покидать игровую площадку, пока судьи думают

Если во время фехтовального боя судьи должны рассмотреть апелляцию , то на период ее рассмотрения спортсмен не может покидать трассу для соревнований. В 2012 году фехтовальщик Шин А-Лам из Южной Кореи почти час просто стоял, ожидая решения судей. Можешь ли ты представить себе, что значит для настроенного и разогретого спортсмена – просто стоять?



Олимпиады – особые соревнования, среди прочего и своими правилами / Фото unsplash

Борцы должны носить при себе носовой платок

Олимпийским борцам приходится постоянно носить в своей форме платки – их называют "кровавки". Да, их используют для очищения формы от крови – от крови соперника.

Олимпийские пловцы могут смазывать себя, но не слишком

Чтобы избежать вреда от трения, пловцы могут смазывать локти и внутреннюю часть бедер. Но они не могут использовать слишком много смазки.

У ватерполистов перед соревнованием проверяют ногти на ногах

Спортсменам из водного поло приходится подстригать ногти на ногах, чтобы избежать неприятных царапин под водой.

В Олимпийском поселке запрещено курить

На большей части территории Олимпийской деревни запрещено курить. Впрочем, для тех, кто решит это сделать, есть отведенные места.

С фудкорта Олимпийской деревни можно брать только один предмет