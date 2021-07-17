Лицензированный психолог Гай Винч из Нью-Йорка объясняет, что именно мешает таким людям нести ответственность за свои поступки. Также он рассказал, как правильно вести себя с ними.

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Почему некоторые люди не умеют извиняться

По словам психолога, люди, которые не умеют извиняться, часто имеют настолько низкий уровень самоценности, что их хрупкое эго не может воспринять удар от признания своей ошибки. Ведь извиниться означает подтвердить, что они каким-то образом причинили вред другому человеку. Это может вызвать чувство стыда.

Поэтому их защитные механизмы срабатывают так, чтобы избежать угрозы унижения, предлагая кому-то свои извинения. Они любой ценой будут искать оправдания в обстоятельствах, отрицать факты и нападать на других людей.

Многие из нас ошибочно интерпретируют защиту этих людей как признак психологической силы. Это потому, что внешне они кажутся жесткими людьми, которые отказываются отступать. Но они не делают этого не потому, что сильные, а потому что слабые,

– говорит Винч.

Он добавляет, что извинения требуют высокой и стабильной самооценки, чтобы терпеть дискомфорт от этого процесса. И на самом деле, чем жестче защитные механизмы, тем более хрупким является эго.

Как правильно вести себя с такими людьми

Когда мы сталкиваемся с теми, кто обычно не способен извиниться, преимущественно мы пытаемся выиграть спор с ними, при этом сильно злимся. Однако, по словам психолога, это неправильная тактика, ведь на самом деле сделать это невозможно, даже если продемонстрировать неоспоримые факты.

Лучшее, что мы можем сделать в таких ситуациях, это высказывать свои замечания как можно спокойнее и убедительнее. А когда спор станет непродуктивным, просто завершить его. Как только те, кто не умеют признавать вину, успокоятся и не будут чувствовать нападение, у них появятся признаки раскаяния, говорит Винч.

Они чрезмерно добрые или хлопотливые к нам? Это их способ бессознательно пытаться исправить отношения с нами способами, которые не угрожают их самочувствию,

– объясняет психолог.

Не можете не общаться – примите поведение