Почему мы не можем улететь в космос на самолете: объясняем простыми словами

1 июня 2024, 06:35
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Источник:

Space.com

Попасть в космос с Земли непросто. Для этого нужно выполнить несколько очень важных шагов.

Какие преграды на этом пути, и как человеку удается их преодолеть? Рассказываем простыми словами.

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Где именно расположен космос

Где именно начинается космос?

  • Ученые определили определенную точку или, лучше сказать, условную линию начала космоса.
  • Она называется линия Кармана и пролегает на высоте в 100 километров над Землей.

Насколько это высоко? Для понимания: обычный самолет поднимается только примерно на 10 километров.

Почему мы не можем попасть в космос на самолете

Есть много причин, почему мы не можем просто сесть на самолет и полететь в космос. Но главная из них такова: чем выше мы поднимаемся, тем меньше там воздуха (и меньше кислорода в воздухе).

Почему это важно? Потому что двигатели – благодаря которым самолет, собственно, летает – нуждаются в кислороде для работы.

  • Они работают турбинным методом – всасывают воздух спереди вентиляторами.
  • Далее смешивают этот воздух с реактивным топливом.
  • Смесь топлива и кислорода горит, нагревая воздух.
  • Далее же горячий воздух с очень значительной скоростью выбрасывается через турбину обратно.
  • И таким образом толкает самолет вперед.
Итак: самолет не доберется до космоса, потому что там нет (или слишком мало) кислорода. И это – главная преграда. Но в целом люди ее уже преодолели.


Человечество научилось попадать в космос благодаря изобретению ракетных двигателей / Фото unsplash

Ракеты и ракетные двигатели – вот что вывело людей в космос

Чтобы попасть в космос, нам нужны ракеты – и они у нас есть.

Разница между ракетными двигателями и реактивными двигателями самолетов – очень большая, хотя принцип тот же (выпуск из задней части очень горячего газа, который толкает ракету вперед).

Но ракетным двигателям кислород из воздуха не нужен. Они несут кислород с собой. Простое, согласись, но гениальное решение.

  • Да, мы немного проиграли: в ракете остается меньше места для других грузов и пассажиров.
  • Но выиграли куда больше: ракеты могут долетать до космоса и работать в космосе.

Что ж, дальше ждем других гениальных решений от ученых – чтобы мы наконец смогли отправиться к далеким звездам!

Автор: Едуард Хомченко