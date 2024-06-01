Почему мы не можем улететь в космос на самолете: объясняем простыми словами
Источник:Space.com
Попасть в космос с Земли непросто. Для этого нужно выполнить несколько очень важных шагов.
Какие преграды на этом пути, и как человеку удается их преодолеть? Рассказываем простыми словами.
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Где именно расположен космос
Где именно начинается космос?
- Ученые определили определенную точку или, лучше сказать, условную линию начала космоса.
- Она называется линия Кармана и пролегает на высоте в 100 километров над Землей.
Насколько это высоко? Для понимания: обычный самолет поднимается только примерно на 10 километров.
Почему мы не можем попасть в космос на самолете
Есть много причин, почему мы не можем просто сесть на самолет и полететь в космос. Но главная из них такова: чем выше мы поднимаемся, тем меньше там воздуха (и меньше кислорода в воздухе).
Почему это важно? Потому что двигатели – благодаря которым самолет, собственно, летает – нуждаются в кислороде для работы.
- Они работают турбинным методом – всасывают воздух спереди вентиляторами.
- Далее смешивают этот воздух с реактивным топливом.
- Смесь топлива и кислорода горит, нагревая воздух.
- Далее же горячий воздух с очень значительной скоростью выбрасывается через турбину обратно.
- И таким образом толкает самолет вперед.
Человечество научилось попадать в космос благодаря изобретению ракетных двигателей / Фото unsplash
Ракеты и ракетные двигатели – вот что вывело людей в космос
Чтобы попасть в космос, нам нужны ракеты – и они у нас есть.
Разница между ракетными двигателями и реактивными двигателями самолетов – очень большая, хотя принцип тот же (выпуск из задней части очень горячего газа, который толкает ракету вперед).
Но ракетным двигателям кислород из воздуха не нужен. Они несут кислород с собой. Простое, согласись, но гениальное решение.
- Да, мы немного проиграли: в ракете остается меньше места для других грузов и пассажиров.
- Но выиграли куда больше: ракеты могут долетать до космоса и работать в космосе.
Что ж, дальше ждем других гениальных решений от ученых – чтобы мы наконец смогли отправиться к далеким звездам!